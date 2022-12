Les États-Unis veulent que l’UE soit stricte avec la Chine. Mais l’Europe ne peut pas se le permettre

Le président américain Joe Biden et Emmanuel Macron, président de la France, se sont rencontrés à la Maison Blanche.

Les États-Unis ont intensifié leur rhétorique lourde contre la Chine et veulent que l’Europe emboîte le pas. Mais le bloc ne peut pas tout à fait se permettre de faire la même chose.

L’administration américaine s’est particulièrement concentrée sur la Chine, ayant fait du sujet un élément dominant des discussions internationales peu après l’entrée en fonction du président Joe Biden.

Les commentaires et les actions se sont multipliés ces derniers mois. La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, par exemple, a déclaré mercredi que Pékin était devenu une menace croissante pour les entreprises américaines.

Ce message a été partagé et reconnu en Europe. Des rapports suggéraient que Les responsables américains avaient dit à leurs homologues européens d’envisager d’utiliser des restrictions de contrôle des exportations sur la Chine. Le département américain du Commerce n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC jeudi. En octobre, les États-Unis ont imposé des restrictions à l’accès chinois à certaines technologies développées par les États-Unis.

Mais alors que l’Union européenne a qualifié la Chine de “rival stratégique” à différentes occasions, elle poursuit une approche différente de celle des États-Unis.

“L’UE essaie d’élaborer sa propre stratégie chinoise distincte de celle des États-Unis. Cette stratégie consiste à” réduire les risques “de la relation, plutôt qu’à” découpler “”, a déclaré Anna Rosenberg, responsable de la géopolitique chez Amundi Asset Management, a déclaré à CNBC jeudi.

Le découplage fait référence à la séparation des liens économiques entre les deux superpuissances. Mais, pour l’UE, ce n’est pas dans son intérêt.

Les données de l’Office européen des statistiques ont montré que La Chine était le troisième acheteur de biens européens et le marché le plus important pour les produits importés de l’UE en 2021. L’importance de la Chine en tant que marché pour l’Europe devient encore plus pertinente à un moment où son économie est aux prises avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“Alors que les États-Unis tentent de tirer l’UE dans sa direction pour se distancer de la Chine, l’UE tient à maintenir des liens économiques avec la Chine. Ce désir est accentué par les retombées économiques de la guerre qui affecteront plus durement les économies européennes l’année prochaine. “, a déclaré Rosenberg.

Hosuk Lee-Makiyama, directeur du groupe de réflexion European Center for International Political Economy, a également déclaré à CNBC qu'”il y a beaucoup de demande suspendue” en Chine en raison de sa politique stricte de Covid-19 et “l’Europe n’a pas beaucoup de marchés” à traiter.

Il a ajouté que le président du Conseil européen, Charles Michel, s’était rendu en Chine jeudi probablement pour tenter de négocier d’être “le premier dans la file d’attente” lorsque Pékin assouplira davantage ses mesures Covid.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est également rendu en Chine début novembre.

“Nous voyons les relations UE-Chine s’améliorer à court terme et le voyage actuel de Michel, si proche après la visite de Scholz en Chine, en est la preuve”, a déclaré Rosenberg.

Cela arrive à un moment où les relations entre l’UE et les États-Unis tournent un peu au vinaigre. Lee-Makiyama a déclaré que “la relation transatlantique est à son pire depuis 20 ans”.

Les responsables européens se sont plaints des subventions d’État que l’administration américaine met en avant pour soutenir l’adoption des voitures électriques. L’UE a déclaré que cela remettait en cause les règles du commerce international et constituait une menace pour les entreprises européennes.

Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu jeudi avec Biden dans l’espoir de combler certaines de ces différences et d’éviter un nouveau différend commercial.