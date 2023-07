Les États-Unis veulent que le chef de la Commission européenne dirige l’OTAN – Telegraph – RT World News

Joe Biden aurait apprécié qu’Ursula von der Leyen fasse confiance aux services de renseignement américains plutôt qu’aux agences d’Europe occidentale

Le choix préféré du président américain Joe Biden pour le prochain secrétaire général de l’OTAN est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon le journal The Telegraph.

Biden et von der Leyen ont construit « un lien fort » au cours des dernières années sur des questions telles que la Chine, l’Ukraine et le changement climatique, a rapporté mardi le média britannique, citant des responsables de l’OTAN.

Selon l’une des sources du journal, la Maison Blanche a apprécié que le président de la Commission européenne ait récemment préféré « se fier à Washington pour le renseignement » au lieu de faire confiance aux agences européennes, qui n’avaient pas correctement évalué l’opération militaire russe en Ukraine.

Le rapport suggérait également que von der Leyen serait probablement en mesure d’obtenir le soutien du français Emmanuel Macron, un autre acteur clé de l’OTAN, en raison de sa maîtrise de la langue française.

Mardi, le secrétaire général en exercice de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a confirmé que son mandat, qui devait se terminer fin septembre, avait été prolongé d’un an. Le Norvégien dirige le bloc militaire dirigé par les États-Unis depuis 2014, son mandat ayant été prolongé quatre fois.















L’annonce est intervenue après que les membres de l’OTAN n’aient de nouveau pas réussi à s’entendre sur un remplaçant pour Stoltenberg. Selon les médias, la candidature du secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a été bloquée le mois dernier par les États-Unis et la France, qui souhaiteraient qu’un fonctionnaire de l’UE obtienne le poste.

Le Daily Mail a rapporté plus tôt cette semaine que Biden était opposé à Wallace, probablement parce qu’il avait servi comme soldat britannique en Irlande du Nord pendant la période de violence sectaire connue sous le nom de » The Troubles « . Le dirigeant américain « porte ses racines du sud de l’Irlande sur sa manche » et « il n’est pas particulièrement pro-britannique non plus, » des sources ont déclaré au journal.

Von der Leyen avait précédemment déclaré que, bien qu’elle soit honorée de se retrouver parmi les candidats possibles, elle n’était pas particulièrement intéressée par le rôle de l’OTAN. Cependant, selon The Telegraph, les États-Unis doutent qu’elle puisse continuer à diriger la Commission européenne après les élections au Parlement européen de l’année prochaine.

« Cela amène le travail de l’OTAN dans les discussions sur les autres postes de haut niveau en Europe », a déclaré l’une des sources.

EN SAVOIR PLUS:

Biden a bloqué la candidature du Royaume-Uni à la direction de l’OTAN – médias

Le Telegraph a souligné que l’un des obstacles pour que von der Leyen devienne secrétaire générale du bloc militaire pourrait être sa « mauvaise gestion » du ministère allemand de la Défense, qu’elle a dirigé entre 2013 et 2019. Le journal a rappelé un rapport de 2015, qui a affirmé que les soldats allemands avaient dû remplacer les mitrailleuses lourdes par des balais lors des exercices de l’OTAN afin de cacher leur manque d’équipement.