Les États-Unis veulent établir une ligne directe avec la Chine pour les urgences spatiales

Dans le cadre de ses efforts pour surveiller les atouts américains dans l’espace, l’US Space Force étudie la possibilité d’établir une ligne de communication avec la Chine en cas d’urgence en orbite. Il n’est cependant pas clair si la Chine suivra ou non le pas.

Dans un entretien Lundi, auprès de Reuters, le commandant américain, le général Chance Saltzman, a révélé que la plus jeune branche militaire avait eu des discussions internes sur l’établissement d’une ligne directe avec la Chine. « Ce dont nous avons parlé du côté américain, c’est au moins d’ouvrir une ligne de communication pour garantir qu’en cas de crise, nous sachions qui contacter », a déclaré Saltzman à Reuters.

La Force spatiale n’a pas encore contacté la Chine avec sa hotline proposée, Saltzman ajoutant qu’il appartiendrait au président Joe Biden et au Département d’État de prendre la tête des discussions.

Les États-Unis en ont assez Les capacités croissantes de la Chine dans l’espace. En 2013, la Chine est devenue le troisième pays (après les États-Unis et l’Union soviétique) à atterrir sur la Lune avec sa mission Chang’e-3. Après son premier atterrissage sur la Lune, la Chine a mené deux missions de suivi sur la Lune et une autre dont le lancement est prévu en 2024. La Chine prévoit également de faire atterrir des astronautes sur la Lune d’ici 2030 et construire une base permanente sur la Lune, rivalisant avec le programme Artemis de la NASA.

Il était peut-être tard dans le jeu spatial, mais la Chine progresse rapidement et possède désormais la seule autre station spatiale en orbite terrestre basse, à part la Station spatiale internationale. La Chine a achevé la construction de son station spatiale Tiangong à trois modules en novembre 2022, ce qui en fera le troisième pays au monde à construire une station spatiale en orbite terrestre basse.

Les États-Unis s’inquiètent également du fait que la Chine développe des armes susceptibles de détruire les satellites américains. Plus tôt cette année, le ministère de la Défense a adopté un ensemble de règles pour des opérations spatiales responsables, notamment une communication ouverte sur les activités spatiales militaires américaines. À l’époque, le lieutenant-général DeAnna Burt, chef adjoint de l’US Space Force pour les opérations, la cybersécurité et le nucléaire, avait déclaré que le manque de transparence de la Chine concernant ses activités spatiales constituait un risque, SpaceNews. signalé.

Burt s’est plaint du fait que, lorsque des avertissements d’approches rapprochées ou de collisions potentielles sont envoyés par les équipages du Commandement spatial américain, la Chine les laisse en lecture. «Nous ne recevons aucune réponse, non merci, non, bonne journée. Rien », a déclaré Burt dans SpaceNews.

La Chine s’est également vantée d’avoir rejeté un appel du ministère américain de la Défense en février après l’affaire présumée. Un ballon espion chinois a été démonté parce que les États-Unis n’avaient « pas créé l’atmosphère appropriée » pour le dialogue et les échanges, AP signalé à l’époque.

Les États-Unis semblent désespérés d’amener la Chine à s’ouvrir sur ses activités dans l’espace, tandis que la Chine reste silencieuse. Une hotline spatiale pourrait être une dernière tentative pour ouvrir les lignes de communication, mais la Chine est peut-être trop avancée pour répondre à la ligne.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X et ajoutez le dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.