Washington chercherait à fournir à Canberra des capacités sous-marines avancées d’ici le milieu des années 2030 pour contrer la Chine

Au milieu des tensions accrues avec la Chine, l’administration du président américain Joe Biden cherche à accélérer la production de sous-marins à propulsion nucléaire pour l’Australie en construisant “les premiers» navires sur le sol américain, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

Selon des responsables occidentaux anonymes, l’accord potentiel sur la question vise à fournir à Canberra un certain nombre de sous-marins nucléaires d’ici le milieu des années 2030, tout en jetant les bases d’une production à long terme des navires en Australie même.

Cette décision serait envisagée par de hauts responsables des États-Unis, d’Australie et du Royaume-Uni. Les trois nations sont membres d’AUKUS, un pacte de sécurité qui a été annoncé en septembre 2021. En plus de promouvoir «un Indo-Pacifique libre et ouvert», il envisage également de doter l’Australie de sous-marins à propulsion conventionnelle et nucléaire, renforçant ainsi considérablement ses capacités navales.

Selon le WSJ, les responsables occidentaux veulent permettre à l’Australie de déployer plus rapidement une flotte à propulsion nucléaire. L’accord visant à accélérer le processus, cependant, est toujours en attente d’approbation formelle, la décision finale étant attendue en mars, indique le rapport.

Pendant ce temps, la proposition aurait ses propres problèmes. Les États-Unis auraient besoin de dépenser des milliards de dollars pour étendre les capacités de production de sous-marins sur le sol américain, bien que l’on s’attende à ce que l’Australie contribue à ces efforts.

Alors que les membres d’AUKUS affirment que le pacte vise simplement à protéger le système international qui respecte les droits de l’homme et l’État de droit, la Chine a critiqué l’alliance, arguant que ses projets présentent de graves risques pour la sécurité nucléaire.

Ce point de vue a été dans une certaine mesure repris par la Russie. En août, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a averti qu’AUKUS pourrait «exploser« toute la région Asie-Pacifique, puisque le pacte a des allures de devenir »une alliance militaro-politique.” Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a cependant rejeté l’idée, affirmant que Washington ne cherchait pas à mettre en place “une OTAN asiatique.”