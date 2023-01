Les États-Unis versent de l’argent dans les jetons, mais même les dépenses en flèche ont des limites

Les promesses font partie d’une énorme accélération des plans de fabrication de puces aux États-Unis au cours des 18 derniers mois, dont l’ampleur a été comparée aux investissements de l’époque de la guerre froide dans la course à l’espace. Le boom a des implications pour le leadership technologique mondial et la géopolitique, les États-Unis visant à empêcher la Chine de devenir une puissance avancée dans les puces, les tranches de silicium qui ont conduit à la création d’appareils informatiques innovants comme les smartphones et les lunettes de réalité virtuelle.

Et en décembre, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a organisé une fête à Phoenix, où elle prévoit de tripler son investissement à 40 milliards de dollars et de construire une deuxième nouvelle usine pour créer des puces avancées.

Un mois plus tard, Micron Technology célébrait un nouveau site de fabrication près de Syracuse, NY, où la société de puces prévoyait de dépenser 20 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie et éventuellement cinq fois plus.

Aujourd’hui, les puces sont un élément essentiel de la vie moderne, même au-delà des créations de l’industrie technologique, des équipements militaires et des voitures aux appareils de cuisine et aux jouets.

À travers le pays, plus de 35 entreprises ont promis près de 200 milliards de dollars pour des projets de fabrication liés aux puces depuis le printemps 2020, selon la Semiconductor Industry Association, un groupe commercial. L’argent devrait être dépensé dans 16 États, dont le Texas, l’Arizona et New York, pour 23 nouvelles usines de puces, l’expansion de neuf usines et les investissements d’entreprises fournissant des équipements et des matériaux à l’industrie.

Cette poussée est l’une des facettes d’une initiative de politique industrielle de l’administration Biden, qui prévoit au moins 76 milliards de dollars de subventions, de crédits d’impôt et d’autres subventions pour encourager la production nationale de puces. En plus de fournir un financement considérable pour les infrastructures et l’énergie propre, ces efforts constituent sans doute le plus gros investissement américain dans le secteur manufacturier depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement fédéral a débloqué des dépenses pour de nouveaux navires, pipelines et usines pour fabriquer de l’aluminium et du caoutchouc.

“Je n’ai jamais vu un tsunami comme celui-ci”, a déclaré Daniel Armbrust, l’ancien directeur général de Sematech, un consortium de puces aujourd’hui disparu formé en 1987 avec le ministère de la Défense et financé par les sociétés membres.