Le secrétaire d’État Antony Blinken a effectué une visite surprise à Kiev pour dévoiler le programme d’aide

L’administration du président américain Joe Biden a promis 2,2 milliards de dollars supplémentaires de financement militaire à long terme à l’Ukraine et à 18 États et territoires voisins “potentiellement à risque d’une future agression russe“, dans l’attente de l’approbation du Congrès, a révélé jeudi le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une visite inopinée à Kiev.

Blinken a rencontré le président Vladimir Zelensky et d’autres hauts responsables pour discuter des détails du paquet de 2,2 milliards de dollars, dont 1 milliard de dollars ira à l’Ukraine. Le reste sera réparti entre «partenaires de sécurité régionaux« afin de les aider »dissuader et se défendre contre les menaces émergentes à leur souveraineté et à leur intégrité territoriale» en renforçant leur coordination avec l’OTAN et en combattant «Influence et agression russes», selon le département d’État.

L’Albanie, la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, la Géorgie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la province séparatiste serbe de Le Kosovo, qui a déclaré son indépendance en 2008 mais reste largement méconnu en tant que tel en dehors de la sphère d’influence américaine.

Blinken a salué l’Ukrainien “contre-offensive» contre les forces russes dans le sud comme «efficace“, l’appelant un”moment charnière» pour Kiev, tandis que Zelensky a remercié le diplomate en visite pour «cet énorme soutien que vous apportez au quotidien.”

Le programme d’aide était le deuxième annoncé jeudi, faisant suite à l’engagement du secrétaire à la Défense Lloyd Austin de 675 millions de dollars supplémentaires en armes lourdes, véhicules blindés et munitions pour l’effort de guerre ukrainien. Austin a été rejoint par les ministres de la Défense allemand et néerlandais, qui ont offert une formation et plus d’équipement à Kiev. Bien que les retombées économiques des sanctions anti-russes aient aigri les citoyens de certains pays européens face au conflit alors que les coûts de l’énergie deviennent incontrôlables, leurs dirigeants ont assuré à Kiev qu’ils maintiendraient leur soutien – contre la volonté des électeurs, si besoin est.

Au 3 août, les États-Unis avaient engagé un total de 44,3 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis le lancement de l’opération militaire russe en février. Le Parti démocrate de Biden devrait faire face à des élections de mi-mandat difficiles en novembre, car les sondages indiquent que les électeurs sont beaucoup plus préoccupés par l’inflation et d’autres problèmes économiques que le supposé russe “menace.”