Les États-Unis vendent l’album Wu-Tang Clan confisqué par Pharma Bro

Un album unique en son genre du groupe de hip-hop Wu-Tang Clan — qui a été confisqué par le célèbre « Pharma Bro » Martin Shkreli dans le cadre de sa condamnation pénale — a été vendu par le gouvernement américain.

L’acheteur et le prix de vente de l’album, « Il était une fois à Shaolin », n’ont pas été révélés par les procureurs, en raison d’une clause de confidentialité dans le contrat.

Shkreli, qui purge une peine de sept ans de prison pour sa condamnation pour fraude aux valeurs mobilières d’août 2017 à Brooklyn, New York, tribunal fédéral, avait été condamné à remettre l’album unique dans le cadre d’un jugement de confiscation d’environ 7,4 millions de dollars.

« Le produit de la vente de l’album sera utilisé pour satisfaire le solde dû sur le jugement de confiscation de l’argent », a déclaré le bureau du procureur américain de Brooklyn dans un communiqué de presse mardi.

Le procureur américain par intérim de Brooklyn, Jacquelyn Kasulis, avait dirigé l’équipe de procureurs lors du procès de Shkreli.

« Grâce aux efforts diligents et persistants de ce bureau et de ses partenaires chargés de l’application des lois, Shkreli a été tenu responsable et a payé le prix pour avoir menti et volé des investisseurs pour s’enrichir. le paiement de la confiscation est maintenant terminé », a déclaré Kasulis.