Les États-Unis vendent des armes à la majorité des régimes autoritaires – The Intercept – RT World News

Washington a vendu des armes à au moins 48 pays classés comme étant sous régime autoritaire en 2022, a indiqué le média

L’administration du président américain Joe Biden a vendu des armes à au moins 57% des régimes autoritaires du monde en 2022, selon une analyse publiée jeudi par The Intercept.

Dans un long examen des pratiques américaines en matière de commerce d’armes et des données gouvernementales récemment publiées, la publication américaine a noté que Washington représentait environ 40 % des ventes mondiales d’armes chaque année depuis la fin de la guerre froide.

Il a ajouté que, selon un système de classification conçu à l’Université de Göteborg en Suède, les États-Unis ont distribué des armes en 2022 à au moins 48 des 84 (57%) pays décrits par le projet « Varieties of Democracy » comme étant sous régime autocratique ou régime autoritaire.

L’étude suédoise a classé les gouvernements mondiaux sur une échelle allant de «l’autocratie fermée» à la «démocratie libérale», en utilisant principalement une méthodologie pour discerner à quel point les élections d’un pays pourraient être libres et équitables.

Les exportations d’armes américaines sont généralement divisées en deux catégories : les ventes militaires à l’étranger (FMS) et les ventes commerciales directes (DCS). Le FMS exige que le gouvernement américain agisse en tant qu’intermédiaire direct, Washington achetant les actifs d’un fabricant d’armes avant de les fournir à un gouvernement étranger.















Les accords DCS, quant à eux, suppriment largement le rôle d’intermédiaire du gouvernement et permettent aux fabricants de vendre directement à l’étranger. Les deux types de vente nécessitent l’approbation complète de Washington.

Selon les données du gouvernement, les États-Unis ont vendu des armes dans le cadre d’accords FMS à 142 pays et territoires l’année dernière, générant 85 milliards de dollars de ventes bilatérales. Au cours de la première année complète de Biden en tant que président, les ventes d’armes américaines à des pays étrangers se sont élevées à 206 milliards de dollars, dépassant le record de l’ère Trump de 192 milliards de dollars.

Les États-Unis ont été un important fournisseur d’armes à l’Ukraine tout au long de son conflit avec la Russie. The Intercept a noté, cependant, que cela n’explique pas entièrement le boom de l’industrie d’exportation d’armes de Washington l’année dernière, car une grande partie de l’armement a été fournie à Kiev sous forme de subventions. L’offensive russe a également commencé cinq mois après le début de l’exercice 2022.

Les conclusions de l’analyse contrastent avec la position d’opposition souvent répétée de Biden aux gouvernements autoritaires. Dans un discours à Varsovie l’année dernière, le président américain a décrit le conflit entre la démocratie et l’autocratie comme une bataille « entre liberté et répression » et « entre un ordre international fondé sur des règles et un ordre régi par la force brute ».