La Maison Blanche dit maintenant que tous les Américains ne pourront pas recevoir un vaccin COVID-19 au printemps juste un jour après que le président Biden a promis que quiconque voulait un vaccin pourrait l’obtenir d’ici là.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a répondu mardi aux commentaires de Biden sur le moment où la plupart des Américains pourraient recevoir leurs photos. Elle a également déclaré que Biden ne s’était jamais réellement engagé à porter son objectif quotidien d’un million à 1,5 million de vaccins par jour.

« Le fait est que tous les Américains ne seront pas éligibles ce printemps », a déclaré Psaki lors du point de presse de la Maison Blanche. «L’objectif du président est d’assurer une plus grande disponibilité au printemps. Il poussera son équipe. Il pousse son équipe sur COVID et le met à jour, même lorsqu’il s’agit d’une réunion sur d’autres problèmes. C’est son objectif chaque jour.

Cela contraste avec la prédiction de Biden un jour plus tôt selon laquelle les États-Unis seraient « sur la bonne voie » pour l’immunité collective d’ici l’été après sa promesse haussière que tous ceux qui « veulent un vaccin l’auront au printemps ».

Interrogé sur le fait que Biden a relevé la barre du nombre de tirs administrés chaque jour, Psaki a déclaré: « Le président n’a pas vraiment dit: » Le nouvel objectif est « . Le président a déclaré: « J’espère que nous pouvons faire encore plus que cela, et c’est certainement, bien sûr, son espoir. »

Biden avait prédit un jour plus tôt que son administration pourrait administrer 1,5 million de doses par jour «en quelques semaines».

Les États-Unis ont maintenant vacciné 7,1% de leur population après la distribution de 1,1 million de vaccins supplémentaires lundi. La moyenne mobile sur sept jours des vaccinations quotidiennes contre le COVID-19 à l’échelle nationale est actuellement de 1,3 million.

Jusqu’à présent, 23,4 millions de doses de vaccin ont été administrées, soit 56% des 41,4 millions de vaccins déjà distribués aux États par le gouvernement fédéral.

Malgré le début difficile, le nombre de coups de feu distribués dans tout le pays a augmenté depuis le début du déploiement à la mi-décembre sous l’administration Trump. Depuis le 1er janvier, le nombre moyen de doses de vaccin par jour a quadruplé.

Cela vient comme Moderna a déclaré mardi qu’il était sur la bonne voie pour livrer environ 100 millions de doses de son vaccin COVID-19 aux États-Unis d’ici mars et 100 millions supplémentaires d’ici juin.

La société, qui a signé un accord d’achat avec les États-Unis pour 200 millions de doses, a déclaré avoir fourni jusqu’à présent 30,4 millions de doses de son vaccin.

Selon les données des CDC, seuls 10 millions de ces vaccins Moderna ont été effectivement distribués.

Les vaccins Moderna et Pfizer, qui nécessitent tous deux deux doses, sont actuellement les seuls proposés aux États-Unis.

Les clichés réalisés par Johnson & Johnson ou AstraZeneca et l’Université d’Oxford, qui ne nécessitent qu’une seule dose, n’ont pas été approuvés par la FDA, mais les deux devraient l’être dans les prochains mois.

Johnson & Johnson a déclaré mardi qu’il s’attendait à publier des données très attendues sur son vaccin COVID-19 au début de la semaine prochaine et qu’il serait en mesure d’atteindre l’objectif de livraison de doses aux pays avec lesquels il avait signé des accords d’approvisionnement.

Les responsables de la santé publique comptent de plus en plus sur des options à dose unique comme celle testée par J&J pour simplifier et stimuler les vaccinations compte tenu des complications et du déploiement plus lent que prévu de Pfizer et Moderna.

Lundi, Biden avait déclaré que tous ceux qui « souhaitaient un vaccin le recevraient au printemps ».

Sur la base de cet objectif, il faudrait qu’il y ait suffisamment de doses pour 200 millions de personnes d’ici le 20 juin, date de fin officielle pour le printemps.

Cela équivaut à un rythme d’au moins 1,2 million de doses par jour ou 2,4 millions de doses par jour pour vacciner complètement ces 200 millions de personnes.

«Je pense que ce sera ce printemps. Je pense que nous pourrons le faire ce printemps », a déclaré Biden. «Ce sera un défi logistique qui dépasse tout ce que nous avons jamais essayé dans ce pays. Mais je pense que nous pouvons le faire.

Lorsqu’on lui a demandé si son objectif initial de 100 millions de doses en 100 jours n’était pas assez ambitieux, Biden a déclaré: « Je suis donc assez confiant que nous serons en mesure dans les trois prochaines semaines environ de vacciner des personnes de l’ordre d’un million. un jour ou plus.

«J’ai promis que nous aurions au moins 100 millions de vaccins. Ce ne sont pas des gens. parfois, vous avez besoin de plus d’un vaccin, la vaccination.

« Je pense qu’avec la grâce de Dieu, la bonne volonté du voisin et le ruisseau ne montant pas, comme le dit le vieil adage, je pense que nous pourrons peut-être atteindre 1,5 million par jour plutôt que 1 million par jour », Biden m’a dit.

Pendant ce temps, un nombre croissant de sites de vaccination à travers le pays annulent des rendez-vous en raison de pénuries.

Les États devaient connaître mardi leur dernière allocation hebdomadaire de vaccins au milieu des plaintes des gouverneurs et des hauts responsables de la santé concernant des approvisionnements inadéquats et la nécessité d’estimations plus rapides et plus fiables de la quantité en cours afin de pouvoir planifier en conséquence.

Le Dr Rochelle Walensky, la nouvelle directrice du CDC de Biden, a elle-même été déconcertée ce week-end en essayant de décrire les fournitures actuelles.

« Je ne peux pas vous dire combien de vaccins nous avons », a-t-elle déclaré dimanche à Fox News, décrivant le problème comme un défi laissé par l’administration Trump sortante.

Et si je ne peux pas vous le dire, alors je ne peux pas le dire aux gouverneurs, et je ne peux pas le dire aux responsables de la santé de l’État. S’ils ne savent pas combien de vaccins ils reçoivent, pas seulement cette semaine, mais la semaine prochaine et la semaine d’après, ils ne peuvent pas planifier.

Lundi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que l’État ne pouvait pas répondre à la demande croissante des résidents en partie parce qu’une augmentation du vaccin promis par le gouvernement ne s’était pas produite.

« Nous sommes à la merci de ce que le gouvernement fédéral nous envoie et, pour le moment, nous sommes en mesure de le faire plus rapidement que ce que nous recevons », a-t-il déclaré.

Des personnes sans rendez-vous font la queue pour avoir une chance potentielle de recevoir un vaccin qui aurait autrement été jeté au centre de santé communautaire de Kedren à Los Angeles lundi.

Une grande foule a fait la queue à l’hôpital de Los Angeles au cas où les doses devaient être jetées et ils pourraient recevoir une injection.

Psaki a répondu en disant que la Floride n’avait administré qu’environ la moitié des vaccins qui lui avaient été administrés.

Certains représentants de l’État se sont également plaints d’un décalage entre le moment où ils communiquent leurs chiffres au gouvernement et le moment où les chiffres sont affichés sur le site Web du CDC.

Alors que certains sites de vaccination ont annulé les rendez-vous pour les vaccins de première dose, on pense que beaucoup détiennent de grandes quantités de vaccins en réserve pour s’assurer que les personnes qui ont déjà reçu leur premier vaccin reçoivent le deuxième vaccin requis dans les délais, trois à quatre semaines plus tard.

Inova Health System, le plus grand fournisseur de soins de santé de la banlieue de Washington, DC, a déclaré qu’il annulait tous les rendez-vous de première dose dans ses cliniques de vaccination de masse à partir de jeudi en raison de l’approvisionnement insuffisant. Ceux qui ont déjà reçu une première dose verront leurs rendez-vous pour une deuxième dose honorés, a-t-il déclaré.

En Caroline du Nord, Cone Health, basée à Greensboro, a annoncé qu’elle annulait les rendez-vous de première dose pour 10 000 personnes et les plaçait sur une liste d’attente en raison de problèmes d’approvisionnement. En outre, UNC Health a déclaré lundi que les 10 000 doses qu’il recevrait cette semaine représentaient moins de la moitié de ce qu’il attendait.

La secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de la Caroline du Nord, Mandy Cohen, a déclaré lundi que «les défis et les pénuries» persisteraient tant que l’État «recevrait une si petite quantité de vaccin».