Les États-Unis utilisent un programme de coupons alimentaires pour lutter contre l’insécurité alimentaire. Le Canada devrait-il ?

La Virginie-Occidentale Meghan Hullinger est une mère célibataire de quatre enfants qui, bien qu’elle travaille à temps plein, dit qu’il ne lui reste qu’environ 45 $ par mois après avoir payé la plupart de ses frais de subsistance de base.

Ainsi, au cours des six dernières années, Hullinger a utilisé une carte de débit émise par le gouvernement dans son épicerie voisine pour acheter de la nourriture pour sa famille.

Elle fait partie des millions d’Américains qui utilisent cette carte dans le cadre du US Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) – un programme fédéral de sécurité alimentaire géré par le Département américain de l’agriculture (USDA) qui fournit des fonds mensuels spécifiquement pour que les gens achètent de la nourriture. . Les ménages SNAP devraient consacrer environ 30 % de leurs propres ressources à l’alimentation. En 2023, la prestation moyenne estimée pour une personne était d’environ 195 $ par mois.

« Sans ce programme, non seulement des familles comme la mienne, mais littéralement des milliers de familles en Amérique seraient au bord de la famine », a-t-elle déclaré. « C’est littéralement comme ça qu’on mange. Je pense que le programme est si bénéfique pour les familles comme la mienne. »

En 2022, plus de 41 millions de personnes aux États-Unis ont acheté de la nourriture avec les avantages du SNAP, considéré comme le plus grand programme de lutte contre la faim en Amérique.

Le programme, connu de plusieurs par sa version antérieure de « coupons alimentaires », dans laquelle les bénéficiaires utilisaient de véritables coupons pour acheter de la nourriture, n’a pas d’équivalent national similaire au Canada. Et tandis que de nombreux experts de la sécurité alimentaire basés aux États-Unis louent le SNAP, certains de leurs homologues canadiens ne croient pas que le pays bénéficierait d’un programme similaire qui offre une aide spécifiquement liée à la nourriture.

Les ménages SNAP devraient consacrer environ 30 % de leurs propres ressources à l’alimentation. En 2023, la prestation moyenne estimée pour une personne était d’environ 195 $ par mois. (Allison Dîner/Associated Press)

« Il a été démontré que les personnes qui reçoivent SNAP sont mieux loties que les autres », a déclaré Valerie Tarasuk, professeure au Département des sciences de la nutrition de l’Université de Toronto, qui dirige également PROOF, un programme de recherche qui étudie les interventions politiques pour réduire l’insécurité alimentaire au Canada.

« Mais encore, une proportion importante de personnes qui reçoivent SNAP sont en situation d’insécurité alimentaire. »

Il peut être difficile de comparer les taux d’insécurité alimentaire d’un pays à l’autre, sur la base de la méthodologie et des définitions. Au Canada en 2022, selon PROOF, 6,9 millions de personnes dans les 10 provinces, dont près de 1,8 million d’enfants, vivaient dans un ménage en situation d’insécurité alimentaire.

L’an dernier, un nombre record de personnes ont eu recours aux banques alimentaires au Canada, et environ le tiers d’entre elles sont des enfants.

Pendant ce temps, les données de l’USDA montrent qu’en 2021, 13,5 millions de ménages américains étaient en situation d’insécurité alimentaire à un moment donné de l’année.

« L’un des plus grands outils »

Pourtant, certains défenseurs suggèrent que ces chiffres seraient pires sans SNAP.

« La réalité est que c’est le programme fédéral le plus réactif que nous ayons qui offre une aide aux familles », a déclaré Elyssa Schmier, porte-parole de MomsRising, un groupe de défense basé aux États-Unis qui travaille à accroître la sécurité économique des familles.

« C’est aussi l’un des plus grands outils dont nous disposons pour lutter contre la pauvreté et la faim dans le pays. »

« Je sais que les familles au Canada éprouvent des difficultés. C’était très surprenant d’entendre que [Canada doesn’t] ont mis en place des programmes de nutrition dédiés, en particulier pour aider les familles avec enfants. »

Les partisans du SNAP citent des études qui suggèrent que le programme réduit l’insécurité alimentaire.

Des chercheurs de l’Urban Institute, par exemple, ont utilisé des données d’enquêtes nationales de la fin des années 1990 et du début au milieu des années 2000 pour montrer que SNAP réduit la probabilité d’être en situation d’insécurité alimentaire d’environ 30 %.

Lauren Bauer, boursière en études économiques à la Brookings Institution, dont l’expertise comprend les programmes fédéraux d’aide à la nutrition, a déclaré qu’il est évident que lorsque vous donnez aux familles des ressources dédiées pour acheter de la nourriture, elles dépensent alors une plus grande partie de leur budget familial en nourriture.

« La sécurité alimentaire augmente, l’insécurité alimentaire diminue et la faim… diminue. »

Bauer a déclaré que d’autres recherches ont montré que SNAP a été bénéfique pour le développement de l’enfant, a entraîné une augmentation des taux d’obtention du diplôme d’études secondaires et de l’indépendance financière.

« C’est une preuve évidente que la façon dont SNAP fonctionne lui-même, que SNAP en est l’une des causes. »

L’augmentation des salaires et d’autres changements pour lutter contre la pauvreté sont essentiels pour lutter contre l’insécurité alimentaire à long terme, déclare Matthew Little de l’École de santé publique et de politique sociale de l’Université de Victoria. (wavebreakmedia/Shutterstock)

Le programme a ses détracteurs. Les républicains ont dénoncé le coût, qui en 2023, devrait être d’environ 127 milliards de dollars. Et certains suggèrent qu’une trop grande partie des avantages est utilisée pour des aliments malsains, alimentant les problèmes d’obésité dans le pays.

D’autres se plaignent que le montant que les gens reçoivent n’est pas suffisant et doit être augmenté. En effet, un grand sujet de désaccord lors de l’accord sur le plafond de la dette concernait les exigences de travail pour le SNAP, qui seront augmentées dans le cadre de l’accord, mais certains groupes vulnérables ont été exemptés.

Matthew Little, professeur adjoint à l’École de santé publique et de politique sociale de l’Université de Victoria, a déclaré qu’il serait beaucoup plus prudent de canaliser l’argent vers les soutiens du revenu existants qu’un nouveau programme gouvernemental qui entraînerait un énorme fardeau administratif.

Bien que SNAP puisse atténuer l’insécurité alimentaire à court terme, il ne faut pas le considérer comme une stratégie durable à long terme. Ce qu’il faut traiter, a-t-il dit, ce sont les causes profondes de la pauvreté en augmentant les salaires, en réduisant les inégalités salariales, en adoptant des régimes d’imposition progressifs et des aides au revenu.

« Et c’est un peu la stratégie que nous avons adoptée plus généralement au Canada pour réduire la pauvreté ce qui est en quelque sorte la raison pour laquelle nous n’avons pas cette aide alimentaire, c’est que nous adoptons une approche basée sur l’argent au Canada« , il a dit.

« Je soutiens, je pense, cette stratégie car elle offre plus de liberté et de choix aux consommateurs pour pouvoir prendre les décisions financières qu’ils souhaitent prendre en fonction de leurs besoins au niveau du ménage.«

Pourquoi lier l’assistance à la nourriture ?

Tarasuk a convenu que l’augmentation du montant des avantages déjà en place, a-t-elle dit, serait beaucoup plus efficace que la création d’une toute nouvelle infrastructure pour SNAP.

Elle a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de lier spécifiquement la prestation en espèces à la nourriture et que leurs recherches n’avaient trouvé aucune preuve que les personnes en situation d’insécurité alimentaire ne dépenseraient pas d’argent pour la nourriture si elles recevaient simplement une prestation en espèces.

« Il n’y a aucune preuve aux États-Unis ou au Canada qui dit que nous ferions mieux de lier un avantage à l’achat de nourriture que de simplement leur donner un avantage », a-t-elle déclaré.

Valerie Tarasuk, professeure au Département des sciences nutritionnelles de l’Université de Toronto, a déclaré qu’elle ne croyait pas que le Canada ait besoin d’un programme de bons alimentaires. (Radio-Canada)

Par exemple, sa recherche a révélé une baisse d’un tiers de la prévalence de l’insécurité alimentaire grave chez les familles avec enfants à la suite de la mise en œuvre de l’Allocation canadienne pour enfants, une subvention fédérale destinée à aider à élever des enfants.

Mais Bauer a déclaré que le problème avec les prestations en espèces est qu’elles ne sont pas aussi bien ciblées et ne sont pas basées sur un panier de produits d’épicerie, ce qui permet au programme SNAP de s’adapter à la hausse des coûts alimentaires.

« Donc, la façon dont le bénéfice est réellement calculé est censée concerner la nourriture », a-t-elle déclaré. « Et ces programmes non ciblés, parce que cela n’est intégré à aucun calcul, sont en quelque sorte déconnectés de la réalité. »