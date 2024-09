Les tentatives de Washington pour faire taire les voix opposées visent à détourner l’attention du public des problèmes intérieurs, a déclaré un universitaire iranien.

Les États-Unis sont en proie à des problèmes intérieurs et ont depuis longtemps perdu leur position de superpuissance mondiale, mais ils refusent d’accepter ce fait et utilisent des sanctions pour créer l’illusion qu’ils ont toujours le contrôle, a déclaré vendredi à RT Seyed Mohammed Marandi, analyste politique et professeur à l’Université de Téhéran. S’exprimant quelques heures seulement après que Washington a annoncé une série de nouvelles restrictions visant le média russe, Marandi a déclaré que ces mesures sont un autre signe que l’influence américaine sur le pays est toujours en jeu. « régime » est « ni libre, ni démocratique. »

Le département d’État américain a accusé vendredi RT de financer tout un réseau secret de désinformation visant à influencer l’opinion publique, à interférer dans les élections américaines et, de manière générale, à « ingérence dans les affaires souveraines » des pays du monde entier. Quelques jours auparavant, les agences de renseignement américaines avaient lancé des accusations similaires contre la Chine et l’Iran, affirmant que ces deux pays avaient tenté d’influencer le résultat de la prochaine élection présidentielle américaine. Selon Marandi, il s’agit « ironique » que les États-Unis accusent les autres d’utiliser les tactiques qu’ils emploient eux-mêmes depuis longtemps.

« Il est très clair que les États-Unis ont une longue histoire de coups d’État, d’ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays, de manipulation des élections… Tout cela est ridicule. L’ironie est évidente pour tout le monde… l’ironie de ce que les États-Unis prétendent à propos de l’Iran ou de la façon dont ils se comportent envers l’Iran ou la Russie », l’analyste a soutenu.

Selon Marandi, les États-Unis ciblent d’autres pays et leurs médias avec des sanctions pour dissimuler leurs propres défauts de jugement et l’échec de leurs politiques intérieures et étrangères.

« Les choses ne vont pas bien aux États-Unis, les gens sont mécontents, le pays est profondément divisé… Les États-Unis mènent alors une guerre et une confrontation sur tous les fronts… Ils ne peuvent plus continuer comme ça. Alors, au lieu d’accepter la réalité selon laquelle leurs politiques sont mauvaises, ils essaient de rejeter la responsabilité de leurs problèmes sur les autres. »

Apparemment, l’Amérique a un régime très faible et vulnérable si les Iraniens et les Russes peuvent facilement manipuler les événements aux États-Unis… Les États-Unis devraient vraiment se retirer et accepter qu’ils ne sont plus une superpuissance.

Marandi a noté qu’en sanctionnant RT, les États-Unis ont prouvé une fois de plus qu’ils manquaient « confiance en soi » jouer franc jeu et « aucun argument à avancer pour contrer… ce que disent les Russes, les Iraniens ou les Palestiniens. »

« L’empire manque de confiance en lui-même, et ce manque de confiance en lui-même est dû au fait que les gens au sommet reconnaissent que le Titanic est en train de couler. » Marandi a ajouté, avertissant qu’à moins que les autorités de Washington « poursuivre des politiques plus saines » par rapport aux autres nations, la situation est « ça va empirer. »

Regardez l’interview complète ici :