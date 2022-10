Les États-Unis utilisent les marchés fermiers pour favoriser les liens dans des bases au Japon

TOKYO (AP) – Alors que les États-Unis et le Japon renforcent leur alliance militaire, ils se sont tournés vers les marchés fermiers pour favoriser des liens plus amicaux entre les bases militaires américaines et leurs voisins japonais.

Dimanche, une vingtaine d’agriculteurs et de vendeurs d’Okinawa sont venus au Camp Hansen, une base du Corps des Marines sur l’île d’Okinawa, au sud du Japon, apportant des épinards, des ananas, des gros citrons et d’autres légumes et fruits frais cultivés localement qui, selon l’ambassade des États-Unis, ont attiré des centaines de clients. .

L’ambassadeur américain Rahm Emanuel, qui a proposé l’événement, a déclaré que le marché apportait des produits sains et locaux aux consommateurs de Camp Hansen, tout en offrant aux agriculteurs et aux entreprises japonaises de nouveaux clients. Il a acheté des épinards d’Okinawa, selon l’ambassade américaine.

“Un gagnant-gagnant pour tous”, a tweeté Emanuel.

Favoriser de bonnes relations avec leurs communautés d’accueil est important pour l’armée américaine basée au Japon – en particulier à Okinawa où une forte présence militaire américaine a porté une histoire chargée.

Emanuel a déclaré dans un communiqué qu’il s’attend à voir les marchés fermiers favoriser un avantage entre les résidents d’Okinawa et les militaires américains qui contribuent à la défense du Japon. Il a déclaré qu’il espérait établir davantage de marchés de producteurs dans d’autres bases américaines à travers le Japon et les organiser régulièrement.

Emanuel, un ancien membre du Congrès qui a été le premier chef de cabinet de l’ancien président Barack Obama à la Maison Blanche, a tweeté qu’il avait ensuite rejoint le gouverneur d’Okinawa Denny Tamaki lors d’un festival d’Okinawa rassemblant des habitants du monde entier, y compris des Américains d’origine d’Okinawa, organisé tous les cinq ans. .

Okinawa a été rendue au Japon après l’occupation américaine en 1972. Aujourd’hui, la majorité des 50 000 soldats américains basés au Japon dans le cadre d’un pacte de sécurité bilatéral, ainsi que 70 % des installations militaires américaines, se trouvent toujours à Okinawa, qui ne représente que 0,6 % de la terre japonaise.

De nombreux habitants d’Okinawa qui se plaignent du bruit, de la pollution, des accidents et des crimes liés aux troupes américaines s’inquiètent désormais d’une éventuelle urgence à Taïwan – juste à l’ouest d’Okinawa et de ses îles périphériques – alors qu’une Chine de plus en plus affirmée augmente les tensions au milieu de sa rivalité avec Washington.

Tamaki, qui a été réélu pour son deuxième mandat de quatre ans en septembre, soutient l’alliance bilatérale de sécurité mais a fait de la réduction des bases militaires américaines un élément clé de sa plate-forme.

Le lancement dimanche du marché fermier d’Okinawa est intervenu une semaine après celui de la base aérienne de Yokota dans la banlieue ouest de Tokyo.

Mari Yamaguchi, Associated Press