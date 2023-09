Deux centres de formation aux États-Unis mènent des expériences basées sur des données recueillies en Ukraine, affirme Defense One.

Les États-Unis préparent leurs troupes aux guerres futures en examinant le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine et en menant leurs propres expériences basées sur l’expérience acquise sur ce champ de bataille, a rapporté jeudi Defense One.

Le National Training Center (NTC) en Californie et le Joint Readiness Training Center (JRTC) forment les militaires américains à l’utilisation de drones, de surveillance électronique et de satellites et les combinent avec des frappes d’artillerie, selon les commandants qui se sont entretenus avec le média.

Dans le même temps, les troupes apprennent à se cacher des drones et de la surveillance ennemis. « La chose avec laquelle nous luttons le plus, c’est cette question d’un champ de bataille transparent » Le général de brigade Curtis Taylor, chef du NTC, a déclaré au média. Il a expliqué que son centre apprenait aux soldats à se cacher des drones dans les bâtiments et à minimiser l’utilisation des équipements de communication. Pendant ce temps, le JRTC aurait poussé les unités à simplifier leurs postes de commandement afin qu’ils puissent être installés et démontés rapidement.

Compte tenu de la manière dont la guerre est menée en Ukraine, l’armée américaine intensifie également son recours à l’artillerie et aux drones. Taylor dit que les troupes jouent le « force opposée » ou OPFOR, au NTC, mènent désormais quotidiennement une centaine d’attaques d’artillerie simulées, équivalant à plusieurs milliers de tirs.

Le NTC et le JRTC enseignent également à piloter des essaims de drones commerciaux, dont certains peuvent larguer des bombes semblables à celles utilisées aujourd’hui en Ukraine. Les centres ont toutefois indiqué qu’ils avaient choisi de ne pas utiliser de munitions errantes ni de drones suicides, affirmant qu’ils présentaient un risque pour la sécurité.

En savoir plus L’Ukraine, un « laboratoire » militaire, selon un haut responsable du Pentagone

Defence One a noté que l’utilisation accrue de l’artillerie, des roquettes et de la surveillance dans les centres d’entraînement a entraîné un plus grand nombre de victimes lors des exercices de simulation, ce qui reflète les pertes subies par les troupes en Ukraine. Taylor aurait déclaré que l’artillerie représente désormais environ 40 % des morts et des blessés sur les champs de bataille.

Le mois dernier, l’US Army War College a également publié un article dans sa revue trimestrielle « Parameters » suggérant que Washington devrait envisager de réintroduire la conscription partielle s’il espère réussir dans les guerres futures, notant que le concept d’une force entièrement composée de volontaires « est devenu obsolète. »

Selon l’article, les planificateurs médicaux du théâtre militaire prévoient que, compte tenu du taux de pertes en Ukraine, les États-Unis pourraient subir jusqu’à 50 000 victimes en seulement deux semaines s’ils combattaient un pays comme la Russie. Pour situer le contexte, ce chiffre correspond à ce que les forces américaines ont subi au cours de deux décennies de combats en Irak et en Afghanistan combinés.

Pendant ce temps, Moscou a accusé à plusieurs reprises les États-Unis et leurs alliés, qui ont dépensé des milliards de dollars pour soutenir Kiev, d’utiliser la crise ukrainienne pour mener une politique de paix. « guerre par procuration » contre la Russie et transformer le champ de bataille en terrain d’essai pour l’équipement militaire occidental. C’est ainsi que le Pentagone et l’ancien secrétaire à la Défense du Royaume-Uni ont décrit l’Ukraine comme un « laboratoire de combat » et un « laboratoire d’innovation militaire ».