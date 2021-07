Les États-Unis utilisent l’aide humanitaire à des « fins politiques sinistres », selon une analyse publiée par le ministère nord-coréen des Affaires étrangères

L’analyse, rédigée par Kang Hyon Chol en tant que chercheur principal à l’Association affiliée au ministère pour la promotion des échanges économiques et technologiques internationaux, fournit des exemples de relations américaines avec le Cambodge, le Pakistan, l’Afghanistan et les pays du Moyen-Orient pour affirmer que Washington utilise « humanitaire » aide à la réalisation d’un « sinistre plan politique » autour du monde.

Par exemple, il a affirmé que Washington avait utilisé la promesse de « aide humanitaire » afin d’encourager les Syriens à se soulever contre leur gouvernement. Mais de telles offres sont essentiellement une « écran de fumée pour poursuivre l’ingérence dans les affaires intérieures des pays concernés », dit Kang.

Selon le chercheur nord-coréen, les États-Unis utilisent l’aide étrangère comme « un outil politique pour subordonner politiquement et économiquement d’autres pays ». Il note que dans de nombreux cas, Washington finit par « gagner de l’argent » en obtenant des conditions économiques ou politiques avantageuses en échange de telles « banal » aide humanitaire.

Il a conseillé aux pays avec « souffrances et douleurs » ne devrait pas se tourner vers les États-Unis pour obtenir de l’aide. « Dans la pratique, de nombreux pays ont connu des goûts amers en plaçant beaucoup d’espoir dans l' »aide » et l' »assistance humanitaire » américaines », a-t-il ajouté. argumenta Kang.

L’analyse brutale intervient à un moment où les relations entre Washington et Pyongyang continuent d’être tendues, inversant une brève période de dialogue entre les deux rivaux de longue date sous l’administration Trump.

Le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères du pays, Ri Son-gwon, a rejeté une offre de l’envoyé américain de rencontrer « n’importe où, n’importe quand, » expliquant que Pyongyang est « n’envisageant même pas la possibilité de tout contact avec les États-Unis. » Le haut diplomate nord-coréen a déclaré que de telles négociations n’apporteraient pas grand-chose à part « prendre un temps précieux. »

Les États-Unis ont déjà proposé de lever les sanctions et de fournir une aide à la Corée du Nord à condition que le royaume ermite prenne des mesures en vue de la dénucléarisation. Pyongyang a rejeté ces propositions comme étant impossibles compte tenu des tensions militaires actuelles dans la région.

La question de l’aide humanitaire est devenue plus pressante au milieu de la pandémie de coronavirus. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a reconnu publiquement que le pays était confronté à une pénurie alimentaire en raison de la crise sanitaire et d’un récent typhon. Le pays n’a jusqu’à présent montré aucun intérêt à accepter l’aide de la Corée du Sud ou des États-Unis, bien qu’il ait reçu une aide de la Chine et de la Russie.

