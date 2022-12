Les États-Unis utilisent l’Afrique comme un tremplin contre la Chine

La promesse d’investissement de plusieurs milliards de dollars de Washington n’existe que parce que les nations africaines sont nécessaires pour contrer l’influence de Pékin

La semaine dernière, l’administration Biden a organisé un sommet des dirigeants africains à Washington, DC. La réunion, la première du genre depuis plus d’une décennie, visait à accroître l’engagement américain sur le continent en vue de contrer la Chine.

Les États-Unis sont devenus de plus en plus inquiets des liens croissants de Pékin avec les nations africaines, accusant son rival d’employer les soi-disant «pièges de la dette» et d’autres politiques expansionnistes dans la région. En conséquence, Washington affirme maintenant qu’il investira 55 milliards de dollars sur tout le continent au cours des trois prochaines années, bien qu’il n’y ait aucune indication quant à la provenance de cet argent.

Les véritables objectifs de cet effort sont transparents, comme l’illustre un titre AP qui disait “La Chine jette une ombre sur le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique.« Le message de Washington se résume ainsi »Les États-Unis offrent une meilleure option aux partenaires africains.” Si ce n’était pas déjà clair, les États-Unis n’ont qu’une chose en tête avec leur nouvel amour pour les Africains, et c’est leur propre intérêt à contrer la Chine. Aurait-il pu s’en soucier moins autrement? Définitivement pas.

Lorsque les États-Unis s’intéressent à votre pays, ils se présenteront toujours comme un messager du bien commun et un représentant de vos « vrais » intérêts. L’Amérique a tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin, et vous ne devriez pas faire confiance à ces autres mauvais pays avec lesquels vous pourriez avoir affaire, car ils prévoient certainement de vous utiliser et d’abuser de vous. Il y en a eu beaucoup lors du sommet Chine-Afrique, au point même que le secrétaire américain à la Défense, Llyod Austin, a accusé la Chine, sans fondement, de « déstabiliser » la région.

Mais la vérité est qu’il y a une raison fondamentale pour laquelle les nations africaines se sont davantage engagées avec la Chine au cours des dernières décennies, et ce n’est pas parce que la Chine est plus rusée et trompeuse, mais plutôt parce que le bilan de l’Amérique sur le continent parle de lui-même. Les actions américaines sont un mélange d’un héritage de négligence totale, d’intervention étrangère sous forme d’action ou de sanctions militaires, ou pire, l’épuisement total des économies africaines dans les années 1980 et 1990 à travers des programmes dirigés par le FMI qui ont imposé des régimes d’austérité néolibéraux brutaux sur de nombreux pays et des niveaux de vie sévèrement abaissés.

L’Occident accuse également fréquemment la Chine de soi-disant «diplomatie du piège de la dette» en Afrique, promulguant l’affirmation selon laquelle Pékin accable délibérément les nations africaines de dettes afin d’obtenir des concessions stratégiques de leur part. C’est précisément ce que le FMI a fait sur l’ensemble du continent africain, et un tel héritage a été un facteur déterminant historique dans la raison pour laquelle la Chine en tant que partenaire économique est désormais préférée, malgré le spleen occidental à son égard, car dans la pratique, les actions de Pékin contrastent complètement avec ce que le Les Américains et les Européens l’ont fait.

Tout d’abord, et ce que les États-Unis ne semblent pas comprendre, c’est que la Chine et les nations africaines partagent un héritage de liens révolutionnaires et postcoloniaux communs. Dans les années 1950, 1960 et 1970, l’Afrique est devenue la « plus jeune » du monde, au sens figuré, car des dizaines de nouvelles nations ont émergé rapidement à mesure qu’elles acquéraient leur indépendance des empires européens. Cela a changé la carte du monde. La Chine de l’ère Mao, qui était à l’époque également un État révolutionnaire postcolonial, était considérée comme une source de soutien et de solidarité pendant une période de turbulences de la guerre froide.

Les États africains nouvellement indépendants ont dû naviguer entre les États-Unis et l’URSS. Beaucoup ont donc établi des partenariats avec la Chine à travers le «mouvement des non-alignés», qui est devenu un phare du «tiers-mondisme», dans le sens d’éviter les deux blocs politiques au milieu de la scission sino-soviétique. La Chine de l’ère Mao a souvent apporté un soutien politique, diplomatique et militaire aux régimes révolutionnaires africains. Ceux-ci comprenaient, par exemple, le Zimbabwe de Robert Mugabe dans la guerre de Bush dans le but de renverser l’État d’apartheid affilié aux Britanniques de Rhodésie. La Chine est ainsi devenue un symbole de la solidarité et de la résistance africaines ; sa vision du monde résonnait chez les Africains.

De nos jours, les circonstances ont bien sûr changé. La Chine n’est plus l’État révolutionnaire qu’elle était, mais ses liens historiques avec l’Afrique sont restés et se sont transformés en de nouveaux principes qui reflètent toujours le non-alignement et la solidarité du « Sud global » à travers le prisme de la multipolarité. S’étant développée rapidement, la Chine a promu son engagement avec l’Afrique à la lumière de ces héritages, s’engageant à aider les pays africains à aller de l’avant, mais évitant ainsi les pièges qu’ils avaient avec leurs relations avec l’Occident. Alors que les pays occidentaux subordonnent leur aide à l’imposition d’une démocratie libérale et de politiques de marché néolibérales, la Chine s’engage à respecter la souveraineté africaine.

Voici un exemple récent et clair de l’attitude de Washington. En entrant dans le forum États-Unis-Afrique, et alors qu’elle était sur le point de le rencontrer, l’administration Biden a imposé des sanctions au fils du président du Zimbabwe, l’accusant de corruption. Maintenant, bien sûr, la corruption est mauvaise si elle est vraie. Cependant, la manière et le moment de cette décision (qui était délibérée) étaient à la fois condescendants et insultants. Cela montre que les États-Unis ne traitent pas les nations africaines sur un pied d’égalité et ne respectent pas leurs affaires intérieures en conséquence. La Chine ne ferait jamais une telle chose.

Dans ce cas, les intentions de l’Amérique envers l’Afrique sont très claires. Alors que les nations africaines seront heureuses d’obtenir plus d’attention et plus d’avantages de Washington, elles sont bien conscientes qu’il serait complètement naïf de placer toute leur confiance et leur foi dans les États-Unis, un pays qui a non seulement déclenché certaines de leurs pires expériences économiques, mais aussi n’apparaît que parce qu’il a la Chine à l’esprit. Pensez-vous que si les nations africaines ne s’engageaient jamais avec la Chine, un tel sommet serait même une chose ? L’Afrique n’obtient un coup d’œil que parce que les États-Unis sont obsédés par l’idée d’affronter Pékin à tout prix. C’est un tremplin, mais pas une fin en soi.