Les États-Unis utilisent des sanctions pour refuser à la Chine les outils de guerre cérébrale et d’armes à toxines

Le gouvernement américain utilise des sanctions et des contrôles à l’exportation pour limiter le renforcement militaire de la Chine, y compris le développement de la guerre cérébrale et des armes à toxines, a déclaré jeudi au Congrès un haut responsable du département du Commerce.

Thea D. Rozman Kendler, secrétaire adjointe au commerce pour l’administration des exportations, a déclaré qu’empêcher la technologie américaine de renforcer les menaces de la Chine se concentre désormais sur la limitation des exportations de technologies et d’équipements avancés de micropuces.

« Jour après jour, nous combattons de manière agressive et appropriée la menace technologique stratégique posée par la Chine », a déclaré Mme Rozman Kendler au House Select Committee sur le Parti communiste chinois (PCC).

Le président du comité, Mike Gallagher, s’est plaint que la nouvelle approche de l’administration en Chine semblait conçue pour éviter de provoquer les responsables de Pékin.

« Peut-être le plus troublant, l’administration a également retardé les politiques visant à mettre fin aux licences d’exportation de Huawei, à restreindre les flux de capitaux sortants dans les secteurs critiques et à tenir responsables les responsables du PCC du génocide ouïghour », a déclaré le républicain du Wisconsin. « De toute évidence, la pression pour un engagement de haut niveau s’est faite au prix de nous défendre contre [Chinese] agression. »

Mme Rozman Kendler a déclaré au panel dans son témoignage préparé que les nouvelles sanctions chinoises ciblent les programmes d’armes biologiques, y compris les armes de guerre cérébrale.

« S’assurer que notre technologie n’est pas utilisée contre nous est au cœur de notre approche avec la RPC », a-t-elle déclaré, en utilisant l’acronyme de la République populaire de Chine. « En utilisant une approche scalpel, nous cherchons à restreindre les efforts de modernisation militaire de la RPC en restreignant les technologies clés et sensibles sans saper le leadership technologique américain et en interférant indûment avec le commerce commercial qui ne porte pas atteinte à notre sécurité nationale et à notre politique étrangère. »

Concernant la guerre cérébrale, Mme Rozman Kendler a déclaré que le département avait imposé des sanctions basées sur les renseignements américains indiquant que l’armée chinoise travaillait sur « de nouvelles armes biologiques qui échappent à la détection, à l’attribution et au traitement ».

Actuellement, plus de 700 entités chinoises ont été placées sur la liste noire du Département du commerce des entreprises engagées dans la recherche civilo-militaire à double usage.

Le Bureau de l’industrie et de la sécurité du département, dirigé par Mme Rozman Kendler, supervise les sanctions. Les entreprises ou instituts chinois peuvent figurer sur la liste pour avoir soutenu les programmes de modernisation militaire et d’armes de destruction massive de l’Armée populaire de libération. D’autres ont été sanctionnés pour avoir aidé les armes iraniennes et les programmes militaires ; faciliter les violations des droits de l’homme dans la province du Xinjiang, dans l’ouest de la Chine, et fournir des articles restreints à la Russie.

Les sanctions visent également le développement militaire de l’intelligence artificielle, de la surveillance, de la biotechnologie, de la microélectronique et de l’informatique quantique, a déclaré Mme Rozman Kendler.

« Par exemple, en décembre 2021, nous avons ajouté l’Académie des sciences médicales militaires de la RPC et ses onze instituts de recherche relevant de l’Académie des sciences militaires de l’APL à la liste des entités pour l’utilisation de processus biotechnologiques pour soutenir les utilisations finales militaires de la RPC, y compris les prétendues armes de contrôle du cerveau », a-t-elle déclaré.

Un rapport de trois analystes du renseignement divulgué plus tôt ce mois-ci par le Washington Times a déclaré que la Chine était le chef de file mondial dans le développement d’armes de guerre cérébrale – des armes utilisant des micro-ondes ou d’autres sources d’énergie dirigées pour perturber les fonctions cérébrales ou influencer les dirigeants gouvernementaux ou des populations entières.

L’avis de décembre 2021 du Département du commerce sur les sanctions indiquait seulement que l’armée chinoise utilisait « des processus biotechnologiques pour soutenir les utilisations finales et les utilisateurs finaux de l’armée chinoise ».

Les responsables américains souhaitent également restreindre les exportations de technologies américaines à double usage qui pourraient accélérer le développement des armes biologiques de la Chine. En particulier, le département cible les tentatives de la Chine d’acquérir la biologie synthétique et l’édition génomique, y compris les logiciels utilisés dans l’assemblage et la synthèse des acides nucléiques.

Cette technologie « peut être utilisée pour concevoir et construire des éléments génétiques fonctionnels à partir de données de séquences numériques », a déclaré Mme Rozman Kendler. « Ces données peuvent ensuite être manipulées pour créer de nouveaux agents pathogènes ou améliorer ceux qui existent déjà. »

Les responsables du commerce ont également réussi à obtenir le soutien des 43 pays du Groupe australien, un groupe international œuvrant pour stopper la propagation des armes chimiques et biologiques.

Pékin essaierait également d’acheter des synthétiseurs de peptides – une technologie qui permet de « produire plus facilement et plus rapidement des toxines et des agents pathogènes pouvant être exploités à des fins d’armes biologiques ».

Les agences de renseignement américaines pensent que la Chine travaille à développer des armes biologiques conçues pour attaquer des groupes ethniques spécifiques. « Nous examinons des expériences biologiques potentielles sur des minorités ethniques », a déclaré un haut responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, au Washington Times en mai 2020.

Les données sur les armes biologiques ethniques chinoises ont été recueillies auprès de personnes connaissant le programme, a déclaré le responsable.

De plus, un général chinois a écrit dans un livre de 2017 que les progrès de la biotechnologie ont rendu les «attaques génétiques ethniques spécifiques» plus probables dans un futur conflit. L’Université de la Défense nationale de Chine a également révélé que l’armée chinoise se prépare à l’avenir à des « attaques génétiques ethniques spécifiques ».

Dans son témoignage préparé, Mme Rozman Kendler a déclaré que le département du Commerce avait sanctionné en décembre Cambricon Technologies, un producteur chinois de puces et de logiciels, pour avoir soutenu la modernisation militaire de l’APL. Puis, en mars, les sociétés chinoises BGI Research et BGI Tech Solutions ont été sanctionnées pour leur rôle dans la collecte de données génétiques utilisées dans la surveillance des minorités ethniques en Chine.

Mme Rozman Kendler a déclaré que la Chine développait également une intelligence artificielle avancée pour l’armée qui, espère Pékin, fournira un avantage sur l’armée américaine.

Le développement de l’IA repose sur le supercalcul et les semi-conducteurs avancés et peut « être utilisé pour la guerre électronique cognitive, le radar, l’intelligence des signaux et le brouillage », a-t-elle déclaré.

La Chine a affirmé que les restrictions à l’exportation de l’administration Biden visaient à saper la croissance économique de la Chine, mais Mme Rozman Kendler a insisté sur le fait que les politiques de son département se concentraient uniquement sur le soutien à la sécurité nationale et aux politiques étrangères des États-Unis.

Mme Rozman Kendler a déclaré que les sanctions du Commerce avaient un impact – la Chine a augmenté ses propres investissements dans la technologie après la coupure des sources américaines, mais est incapable pour l’instant de produire des semi-conducteurs logiques avancés.

« Bien que nos mesures aient limité la capacité de la RPC à produire localement des semi-conducteurs avancés, nous savons que la RPC cherche des moyens de continuer à accéder à ces puces haut de gamme », a déclaré Mme Rozman Kendler. « … Nous continuons à examiner les informations open source et classifiées pour faire face aux tentatives de contournement, pour suivre l’impact de nos contrôles et pour être proactifs et agiles. »