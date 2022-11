Les États-Unis travailleront pour retirer l’Iran de la Commission de l’ONU sur le statut de la femme

CNN

Les États-Unis s’efforceront de retirer l’Iran de la Commission de l’ONU sur la condition de la femme, a annoncé mercredi la vice-présidente américaine Kamala Harris.

L’effort pour expulser l’Iran de l’organe intergouvernemental de 45 membres intervient alors que le gouvernement iranien a tenté de réprimer les manifestations à l’échelle nationale après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, sous la garde de la soi-disant police de la moralité de ce pays.

“Les États-Unis estiment qu’aucune nation qui viole systématiquement les droits des femmes et des filles ne devrait jouer un rôle dans un organe international ou des Nations Unies chargé de protéger ces mêmes droits”, a déclaré Harris dans un communiqué.

« L’Iran a démontré par son déni des droits des femmes et sa répression brutale contre son propre peuple qu’il n’est pas apte à siéger à cette Commission ; La présence même de l’Iran discrédite l’intégrité de ses membres et le travail pour faire avancer son mandat », a-t-elle déclaré.

“C’est pourquoi les États-Unis annoncent aujourd’hui leur intention de travailler avec nos partenaires pour retirer l’Iran de la Commission des Nations unies sur la condition de la femme”, a déclaré Harris.

Sa déclaration a été publiée juste avant une réunion informelle du Conseil de sécurité de l’ONU, co-organisée par les États-Unis et l’Albanie, où l’ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a parlé de l’intention des États-Unis de retirer l’Iran de la Commission.

« Nous devons condamner ces actes brutaux de répression et de violence. Et, plus que cela, nous devons étayer nos paroles par des actes », a-t-elle déclaré.

“C’est le moment d’agir avec une clarté morale. Maintenant, je vais être honnête, ce ne sera pas facile – et le changement ne se fera pas du jour au lendemain », a déclaré Thomas-Greenfield. « Mais en ce moment, le statut des femmes en Iran est le statut des femmes partout. Les femmes comptent sur nous pour faire ce qu’il faut.

Thomas-Greenfield a déclaré que “dans les semaines à venir, nous unirons nos forces à celles d’autres États membres – avec vous ici dans cette salle aujourd’hui – qui veulent protéger le pouvoir et l’intégrité de la Commission”.

“Et nous chercherons des opportunités pour soulever cette question dans chaque forum des Nations Unies concerné”, a-t-elle ajouté.

« Aujourd’hui, nous avons réuni des membres du Conseil de sécurité et de nombreuses autres nations. Et nous travaillons également en étroite collaboration avec nos partenaires pour pousser à l’action au Conseil des droits de l’homme à Genève et à la Troisième Commission. Pendant que nous faisons tout cela, regardons l’exemple des courageux manifestants en Iran. Et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la mort de Mahsa ne soit pas vaine », a déclaré Thomas-Greenfield.

“Le changement en Iran ne devrait venir que de l’intérieur de l’Iran”, a déclaré l’ambassadeur. “Mais cela ne dispense pas le monde de l’obligation de se tenir aux côtés du peuple iranien alors qu’il proteste pour les femmes, pour la vie et pour la liberté.”

Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, Javaid Rehman, a appelé la communauté internationale à établir « un mécanisme d’enquête indépendant pour enquêter sur toutes les violations des droits de l’homme ayant précédé et suivi » la mort d’Amini.

“Il est clair que les soi-disant enquêtes sur la mort de Mahsa Amini n’ont pas satisfait aux exigences minimales d’impartialité, d’indépendance et de transparence”, a-t-il déclaré lors de la réunion de l’ONU.

Rehman a qualifié Amini de “malheureuse victime de la répression et de la brutalité de l’État”, notant qu’elle n’était ni la première ni la dernière victime de cette brutalité.

Dans une lettre ouverte cette semaine, des dirigeantes, dont les anciennes premières dames Michelle Obama et Laura Bush et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, ont demandé que l’Iran soit retiré de la Commission de la condition de la femme.

“En raison du bilan épouvantable de la République islamique en matière de droits des femmes et à la lumière de la répression brutale et continue du régime contre les manifestants, nous insistons pour que l’adhésion de l’Iran à la CSW soit révoquée”, ont-ils écrit. “Pour chaque jour où l’Iran reste membre de la Commission de la condition de la femme, l’organisme perd de sa crédibilité.”

L’effort des États-Unis pour retirer l’Iran du corps est sa dernière réponse à la mort d’Amini et à la répression du gouvernement iranien contre les manifestants.

La semaine dernière, l’administration Biden a imposé une série de nouvelles sanctions contre les responsables iraniens impliqués dans cette répression en cours. Fin septembre, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre la police de la moralité iranienne à la suite du décès d’Amini sous leur garde.

Dans un communiqué, le département du Trésor américain a déclaré qu’il sanctionnait la police des mœurs “pour abus et violence contre les femmes iraniennes et violation des droits des manifestants pacifiques iraniens”.

Peu de temps après, au milieu des fermetures d’Internet par le gouvernement iranien face aux protestations généralisées contre la mort d’Amini, le gouvernement américain a pris une mesure destinée à permettre aux entreprises technologiques d’aider le peuple iranien à accéder aux informations en ligne.