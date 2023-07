Un diplomate américain a déclaré jeudi que les États-Unis « travaillaient très dur » pour déterminer le statut du soldat de l’armée américaine Travis King, qui reste détenu en Corée du Nord quelques jours après être entré dans le pays lors d’une tournée dans la DMZ.

L’envoyé spécial des États-Unis pour la Corée du Nord, Sung Kim, a fait cette remarque lors de l’ouverture d’une réunion trilatérale entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud sur la lutte contre les menaces de la Corée du Nord, ajoutant que les responsables travaillaient également pour « assurer sa sécurité et son retour », selon Reuters.

La Corée du Nord n’a pas encore commenté la question.

Mercredi, les responsables de leur armée populaire coréenne n’avaient pas non plus répondu au Pentagone, a déclaré le département d’État.

UN SOLDAT AMÉRICAIN A SPRINTÉ EN CORÉE DU NORD, UN TÉMOIN A PENSÉ QUE C’ÉTAIT UNE ‘STUNT’ DE TIKTOK

Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré mercredi lors d’un briefing que « la Maison Blanche, le Pentagone, nous ici au département d’État et l’ONU continuons tous à travailler ensemble sur cette question pour vérifier des informations sur le bien-être et le lieu où se trouve le soldat King.

« Nous sommes toujours en train de rassembler des faits, et je veux être très clair sur le fait que l’administration a et continuera à travailler activement pour assurer sa sécurité et le ramener chez lui dans sa famille », a-t-il ajouté.

LA MAMAN D’UN SOLDAT AMÉRICAIN QUI A PASSÉ EN CORÉE DU NORD DIT « JE NE PEUX PAS VOIR TRAVIS FAIRE QUELQUE CHOSE COMME ÇA »: RAPPORT

Miller a déclaré « En termes de contacts avec des gouvernements étrangers, hier, le Pentagone a contacté ses homologues de l’Armée populaire coréenne », mais qu’il comprend que « ces communications n’ont pas encore reçu de réponse ».

« Nous conservons un certain nombre de canaux par lesquels nous pouvons envoyer des messages à la RPDC. Comme vous pouvez l’imaginer, dans une situation comme celle-ci, ces discussions sont assez sensibles, et je ne suis pas prêt à entrer dans tous les détails pour le moment », a également déclaré Miller. « Ce que je dirai, c’est que nous, ici au département d’État, nous sommes engagés avec nos homologues en Corée du Sud et en Suède sur cette question, y compris ici à Washington. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

King, 23 ans, a rejoint l’armée en janvier 2021 et est actuellement éclaireur de cavalerie avec la 4e division d’infanterie, a précédemment déclaré un porte-parole de l’armée américaine à Fox News.

Un porte-parole des forces américaines en Corée a déclaré que King participait mardi à une tournée d’orientation conjointe dans la zone de sécurité lorsqu’il a « volontairement et sans autorisation franchi la ligne de démarcation militaire vers la République populaire démocratique de Corée (RPDC) ».

Liz Friden de Fox News a contribué à ce rapport.