Le général Laura Richardson a suggéré que Washington pourrait armer ses ennemis s’ils donnaient leurs propres armes à l’Ukraine

Le général Laura J. Richardson, qui dirige le commandement sud du Pentagone, a affirmé jeudi que Washington était en pourparlers avec pas moins de neuf pays d’Amérique latine, dans le but de leur fournir des armes américaines s’ils faisaient don de leurs propres stocks d’équipement russe à l’Ukraine.

S’adressant au Conseil de l’Atlantique, un groupe de réflexion soutenu par l’OTAN et financé par l’industrie américaine de l’armement, Richardson a déclaré qu’un total de neuf pays d’Amérique latine “avoir du matériel russe”, et que le Pentagone est “Travailler pour le remplacer par du matériel américain si ces pays veulent en faire don à l’Ukraine.”

Richardson a souligné que trois de ces nations – Cuba, le Venezuela et le Nicaragua – entretiennent des relations étroites avec la Russie. Cependant, elle n’a pas clairement indiqué si ces pays seraient inclus dans d’éventuels pourparlers sur l’échange d’armes, ou si un accord potentiel n’impliquerait que les six pays les plus disposés à coopérer avec les États-Unis.

Cependant, les États-Unis s’opposent activement à toute politique qui “bénéficier au gouvernement cubain ou à ses agences militaires, de renseignement ou de sécurité”, et interdit les transactions avec la plupart de ces entités. Washington ne reconnaît même pas le président vénézuélien Nicolas Maduro comme le dirigeant légitime du pays et, de même, considère l’élection du président nicaraguayen Daniel Ortega en 2021 comme un “faux.”

Les États-Unis ont déjà accepté de vendre plus de 100 chars M1 Abrams à la Pologne, pour remplacer plusieurs centaines de chars de l’ère soviétique donnés à l’Ukraine par Varsovie. De même, l’administration Biden a transféré des systèmes de défense aérienne fabriqués aux États-Unis en Slovaquie pour compenser les systèmes soviétiques envoyés en Ukraine par son gouvernement.

Pendant ce temps, le Pentagone a poussé les fabricants d’armes américains à intensifier la production d’armes envoyées en Ukraine à partir des stocks militaires américains. Selon plusieurs rapports, l’effort sans précédent pour armer les forces de Kiev a laissé les stocks américains près du point d’épuisement.