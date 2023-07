Les États-Unis transforment Taiwan en « baril de poudre » – Chine

Pékin dit que les armes de Washington sur l’île « n’ébranleront pas notre détermination » concernant le territoire séparatiste

L’approbation récente par Washington d’un programme d’aide militaire de 345 millions de dollars pour Taipei ne sert qu’à transformer l’île en un « dépôt de munitions » a déclaré la Chine samedi. Pékin considère Taïwan comme faisant partie de son territoire souverain.

« Peu importe la part de l’argent des contribuables ordinaires que les forces séparatistes taïwanaises dépensent, peu importe le nombre d’armes américaines, cela n’ébranlera pas notre détermination à résoudre le problème de Taïwan », a-t-il ajouté. Chen Binhua, porte-parole du bureau des affaires de Taiwan à Pékin, a déclaré dans un communiqué. « Ou ébranler notre ferme volonté de réaliser la réunification de notre patrie. »

Chen a ajouté que l’assistance militaire continue de Washington est « transformer Taïwan en une poudrière et un dépôt de munitions, aggravant la menace de guerre dans le détroit de Taïwan ».

La riposte de Pékin intervient après que les États-Unis ont donné le feu vert à un programme d’aide de 345 millions de dollars à fournir à Taïwan pour augmenter ses stocks militaires. La Maison Blanche a déclaré vendredi que le programme comprendrait une formation à la défense et à l’éducation pour les Taïwanais.

Il comprendra également des systèmes de missiles sol-air MANPADS et d’autres armes pour renforcer ses capacités militaires, a rapporté samedi l’Associated Press, citant une source anonyme.

Contrairement à certains programmes d’aide militaire précédents, le dernier en date fait partie d’une autorité présidentielle qui a été approuvée par le Congrès américain l’année dernière, ce qui signifie que les armes seront fournies directement à partir des stocks américains afin d’accélérer l’arrivée de l’équipement.

Taïwan a déjà acheté pour environ 19 milliards de dollars d’équipements aux États-Unis, dont certains ne sont pas encore arrivés sur l’île car la production militaire est en retard par rapport à la demande. Aux termes du Taiwan Relations Act des États-Unis autorisé par l’administration Jimmy Carter en 1979, Washington est légalement tenu de fournir à Taiwan des armes à caractère défensif.

Pékin s’est fréquemment opposé à l’aide militaire américaine à Taïwan, qu’il considère comme une province séparatiste qui sera finalement unifiée avec le continent. Washington reconnaît diplomatiquement la politique « Une Chine », qui stipule qu’il n’y a qu’un seul véritable gouvernement chinois, mais maintient des liens informels avec Taipei.

La Chine a régulièrement mené des exercices militaires dans et autour du détroit de Taiwan à des moments de collaboration accrue entre Washington et Taipei. Dimanche, Taipei a déclaré avoir identifié six navires de la marine chinoise dans les eaux proches de ses côtes, selon son ministère de la Défense nationale.

Plus tôt ce mois-ci, Taïwan a déclaré que quelque 16 navires de guerre chinois avaient été suivis en train d’effectuer des exercices militaires près de l’île sur une période de 24 heures.