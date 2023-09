Washington a sanctionné deux groupes « d’opposition » pour « violations des droits de l’homme » et des législateurs républicains ont rendu visite à des mandataires américains.

Washington a l’habitude d’utiliser les sanctions comme un bâton pour inciter ses terroristes de compagnie à faire son sale boulot.

Au bon vieux temps de l’Amérique, quand peu de ses citoyens se souciaient des guerres par procuration soutenues par les États-Unis à l’autre bout du monde, le bouc émissaire du jour était le président syrien Bashar Assad. Tous les quelques jours, certains dirigeants occidentaux nous expliquaient comment Assad devait partir, alors que Washington dépensait des milliards de dollars en espèces et en armes pour tenter de l’évincer – et échouait, en grande partie grâce à l’assistance militaire russe accordée. à la demande d’Assad.

Une fois resté au pouvoir, Assad a disparu des radars occidentaux. Jusqu’à présent – ​​au moment même où la Syrie est sur le point de normaliser ses relations avec ses voisins du Moyen-Orient, y compris une reprise des liens fondamentaux avec l’Arabie Saoudite, qui soutenait les efforts de changement de régime des États-Unis en finançant et en armant l’opposition djihadiste « Armée syrienne libre ». groupes aux côtés de la CIA et du Pentagone. Alors maintenant que la paix est sur le point d’éclater au Moyen-Orient, Washington s’apprête à nouveau à agir en Syrie.

L’administration Biden vient de sanctionner »Groupes d’opposition armés syriens » opérant dans le nord de la Syrie, où se retrouvent tous les alliés des États-Unis, y compris les Kurdes et les groupes militants anciennement connus sous le nom de «Rebelles syriens.» Le 17 août, le département du Trésor américain a critiqué Damas lors de l’annonce des sanctions, citant la nécessité de protéger le «la paix, la sécurité, la stabilité ou l’intégrité territoriale de la Syrie. Ou du moins la partie où se trouve le pétrole, et sur laquelle l’actuel président syrien a si peu de contrôle que le gouvernement a accusé à plusieurs reprises Washington d’avoir volé le pétrole en le transportant de l’autre côté de la frontière vers l’Irak, sous la protection de véhicules militaires américains.















Lorsque l’ancien président américain Donald Trump a réalisé que tout ce qui comptait vraiment pour les États-Unis en Syrie était le pétrole, il a jeté le conflit syrien sur les genoux de la Turquie et a arrêté de parler de l’EI (quelqu’un s’en souvient ?).Rebelle syrien » groupes nouvellement sanctionnés par Washington : la Brigade Suleiman Shah et la Division Hamza. Cela est logique, étant donné que les États-Unis ont utilisé la Turquie, alliée de l’OTAN, comme zone de transit pour entraîner ces mêmes djihadistes, à l’époque où ils étaient soutenus par l’Occident.

Certains responsables de Washington s’inquiétaient de l’impact de la délégation par Trump du conflit syrien à la Turquie sur le sort des Kurdes alliés des États-Unis (qu’Ankara considère comme des ennemis de l’État), qui tenaient le fort pour les États-Unis dans cette même stratégie pétrolière. région riche. Et maintenant, les deux groupes de mandataires américains traînent et se battent les uns contre les autres, le Département du Trésor américain citant « Abus des droits de l’homme. »

Il semble que le seul moment où Washington se soucie des Syriens – ou les considère comme un seul peuple – c’est lorsque cela se prête à une exploitation économique. « Les États-Unis sont déterminés à soutenir la capacité du peuple syrien à vivre sans crainte d’être exploité par des groupes armés et sans crainte d’une répression violente. » a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson. Si tel était réellement le cas, Washington n’aurait pas exploité les groupes armés pour tenter de renverser le président du pays et imposer une guerre de dix ans au peuple syrien.

Quelques jours seulement après l’imposition des sanctions américaines, un groupe de membres du Congrès républicain est arrivé en Syrie. Étant donné le respect de Washington pour la souveraineté nationale, ils avaient sûrement la permission du gouvernement syrien d’entrer – ce qui doit être la raison pour laquelle ils sont entrés par la porte dérobée depuis la Turquie, du côté américain et « rebelle » du pays, et ne seraient restés que pendant une période de temps. 30 minutes. Mais ils ont eu le temps de rencontrer des membres des Casques blancs, une ONG fondée par l’ancien officier britannique du MI6 James Le Mesurier, qui avait le don étrange d’opérer librement sur le territoire contrôlé par Al-Qaïda tout au long de la guerre, tout en remportant un Oscar. documentaire gagnant. Le trio de membres du Congrès, Ben Cline (R-VA), Scott Fitzgerald (R-WI) et French Hill (R-AR), a également rencontré «personnalités de l’opposition » – on ne sait pas lesquels, mais la plupart des « opposition« Les groupes opérant dans la région sont au moins liés à quelqu’un figurant sur la liste des méchants de Washington – depuis les terroristes désignés du PKK kurde (Parti des travailleurs du Kurdistan) jusqu’aux milices syriennes contrôlées par la Turquie et autrefois soutenues par les États-Unis.

Peut-être que les membres du Congrès étaient vraiment confus. Après tout, à quand remonte la dernière fois que vous avez entendu un responsable occidental qualifier le PKK d’organisation terroriste, à laquelle Ankara attribue des dizaines de milliers de morts ? Bien qu’il soit également sanctionné par l’UE, le groupe opère néanmoins en toute impunité en Suède depuis 1986, après que certains de ses membres aient été soupçonnés d’avoir joué un rôle dans l’assassinat d’un Premier ministre suédois qui s’opposait à l’utilisation du pays nordique comme d’une sorte de de base opérationnelle pour les opérations anti-turques du groupe. Après cela, les politiciens suédois ont apparemment simplement pensé qu’il serait préférable de prétendre que le groupe n’existait pas plutôt que de s’occuper du casse-tête que cela implique, et ont depuis fermé les yeux sur les diverses activités criminelles utilisées pour financer leurs opérations.















L’apparition soudaine des responsables républicains en Syrie n’est pas sans rappeler les divers gros bonnets républicains néoconservateurs des administrations précédentes, qui ont payé des frais de parole importants pour s’adresser aux rassemblements de l’opposition iranienne des Moudjahiddines-e-Khalq (MEK) près de Paris, juste avant que ce groupe ne soit commodément radié de la liste terroriste du Département d’État, puis normalisé et exploité par l’Occident pour plaider en faveur d’un changement de régime en Iran comme une sorte d’opposition en attente. Qui peut reprocher aux législateurs américains de ne plus savoir qui sont les terroristes et qui sont les combattants de la liberté ?

« Ce dont je pense que la Syrie a besoin, et la même chose dont les États-Unis ont besoin, c’est du leadership américain.» a déclaré Hill, accusant Biden de ne pas avoir réussi à empêcher les drogues illégales de sortir de Syrie et d’enrichir Assad, tout en n’ayant clairement aucun problème avec le pétrole syrien provenant des territoires contrôlés par les terroristes qui enrichit les États-Unis. Un péché: « Réveillez-vous et recommencez à faire ce que l’Amérique veut que vous fassiez contre Assad. » Parce que « Leadership américain » signifie réussir à acheter ou à intimider les autres pour qu’ils fassent le sale boulot à votre place.

Maintenant que les États-Unis ont besoin de davantage de mandataires pour empêcher un rapprochement imminent de la Syrie avec ses voisins, dans combien de temps pouvons-nous nous attendre à une annonce de la levée des désignations de terroristes – ou de ces nouvelles sanctions contre un ou plusieurs de ces groupes – en échange de leur accord de Est-ce que Washington veut encore une fois contre Assad ? Le fait que la Syrie soit de nouveau sur le radar, au point de justifier la visite de la première délégation américaine de haut niveau depuis la visite du sénateur belliciste John McCain en 2017, suggère fortement que Washington commence à s’inquiéter du potentiel d’unité du Moyen-Orient – en particulier parmi les alliés de la Russie.