Les États-Unis tombent contre le Japon dans le match pour la médaille d’or au retour olympique du softball

TOKYO – Le softball américain a attendu 13 ans pour avoir une chance de venger sa défaite contre le Japon lors du dernier match pour la médaille d’or olympique de softball.

Au lieu de cela, le Japon a de nouveau remporté le retour du sport aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 2008 sur son sol national, s’imposant 2-0 mardi au stade de baseball de Yokohama.

« Je suis honnêtement très fier de notre équipe et de tout ce que nous avons vécu au cours des deux dernières années et demie », a déclaré le lanceur américain Cart Osterman. « Cela a été beaucoup. Beaucoup de gens ne savent pas à quoi nous avons eu affaire. Nous étions sans tout notre personnel de janvier à juin. Nous avons fait beaucoup de choses dont nous sommes fiers. Le résultat final n’est pas ce que nous voulions, mais le voyage a été incroyable, et nous avons joué un softball incroyable ici.

Le Japon a perdu 2-1 contre les États-Unis lundi lors de la finale du tournoi à la ronde, mais a remporté le match qui comptait, offrant aux Américains leur première défaite de ces Jeux olympiques.

BULLETIN DES JEUX OLYMPIQUES : Inscrivez-vous maintenant pour recevoir les mises à jour de Team USA dans votre boîte de réception

MISES À JOUR DU TEXTE DES JEUX OLYMPIQUES : Accédez aux coulisses des Jeux olympiques de Tokyo

La lanceuse gagnante du Japon était Yukiko Ueno, 39 ans, également victorieuse d’une médaille d’or 3-1 contre les États-Unis en 2008. Elle a travaillé six manches, n’accordant que deux coups sûrs.

Le Japon s’est inscrit au tableau d’abord au quatrième contre Ally Carda, le deuxième lanceur américain.

Yamato Fujita a aligné un simple de départ au centre, a avancé sur un sacrifice et a tiré au sol et a marqué lorsque Mana Atsumi a plongé dans la première base pour battre à peine un lancer d’Ali Aguilar.

Au cinquième, le Japon a marqué à nouveau avec deux retraits. Yu Yamamoto a frappé au centre. Monica Abbott a remplacé Carda et, après un lancer sauvage faisant avancer Yamamoto, a abandonné un simple RBI à droite de Fujita pour une importante course d’assurance japonaise.

Ueno a travaillé plus de cinq manches, sortant après un simple de départ en sixième par Michelle Moultrie. Elle est rentrée pour lancer le septième.

Les deux équipes ont eu des chances de marquer tôt contre les mêmes lanceurs de 2008, Osterman (États-Unis) et Ueno.

Janie Reed a triplé au centre droit avec un retrait à domicile aux États-Unis en premier, mais a été expulsée en essayant de marquer sur un retrait au bâton/un terrain sauvage.

Dans le deuxième du Japon, Yuka Ichiguchi a envoyé un tir dans le champ droit profond que Moultrie a abattu à la clôture pour empêcher un circuit de deux points. Moultrie était à l’origine dans l’alignement en tant que joueur désigné, puis s’est déplacé vers la droite lorsque le jeu a commencé.

« Le plus important, c’est que vous n’allez pas gagner tous les matchs », a déclaré Osterman. « Vous n’allez pas gagner tous les lancers. Vous n’allez pas gagner tous au bâton. Vous devez comprendre comment vous allez rebondir avec ça ou comment vous allez juste aller de l’avant avec ça.

« De toute évidence, c’est un déchirement que nous rentrons à la maison non pas avec l’or mais en même temps, vous le regardez, vous avez la médaille d’argent. Combien de personnes donneraient pour ça ? »