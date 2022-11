Les États-Unis tirent du positif d’avoir été frappés au visage par le Pays de Galles

AL RAYYAN, Qatar – Si quelqu’un qui n’était pas familier avec le résultat du match d’ouverture de la Coupe du monde entre les États-Unis et le Pays de Galles s’était ensuite retrouvé dans les entrailles du stade Ahmad bin Ali, il aurait peut-être été facile pour lui de supposer que le match avait un gagnant.

Les joueurs des deux équipes doivent se frayer un chemin à travers une zone mixte bordée de journalistes – pensez à un type de configuration de première hollywoodienne – et répondre aux questions sur le jeu. Et au fur et à mesure que ce processus se déroulait, les comportements des équipes étaient en désaccord.

Pour les joueurs du Pays de Galles qui ont réussi, il y avait une énergie positive et vertigineuse en eux. Ils venaient de traîner pendant 46 minutes sans poser beaucoup de menace offensive avant que la légende nationale Gareth Bale n’obtienne et ne convertisse un penalty pour le premier but du pays en Coupe du monde en 64 ans. L’entraîneur du Pays de Galles, Rob Page, avait été clair avant le match, ils souhaitaient un seul point, et ils sont partis avec cette mission terminée.

L’humeur de l’équipe américaine était décidément moins enthousiaste. Il ne faisait aucun doute que c’était une opportunité gâchée, et même si plusieurs joueurs ont essayé de placer le match nul dans un contexte positif, ils étaient moins authentiques que leur adversaire.

La description par le milieu de terrain américain Brenden Aaronson de l’ambiance dans les vestiaires reflétait probablement le sentiment plus large de la base de fans : “Déçu”, a-t-il déclaré. “Tout le monde était assez déçu.”

Si les États-Unis s’étaient vu offrir un point avant le début du match, cela n’aurait pas nécessairement été considéré comme un mauvais résultat. Dans le format actuel de la compétition, qui remonte à 1998, les équipes qui ont fait match nul pour leur match d’ouverture ont avancé 59 % du temps. Cela maintient les États-Unis dans une position décente pour avancer, mais ne fera rien pour apaiser toute anxiété quant à la réalisation de cet objectif de référence.

Compte tenu de la façon dont le match s’est déroulé, les sentiments de déception d’après-match étaient inévitables.

“C’est difficile. Avoir ce but, et ensuite vous sentez que vous avez le match et que vous allez gagner le match, et c’est difficile”, a déclaré Aaronson. “C’est un coup de poing au visage et c’est ce que c’est. Mais nous devons passer à autre chose et regarder les points positifs et regarder le film, ce que nous pouvons faire encore mieux. Dans l’ensemble, j’ai pensé que c’était une très bonne performance.”

Le poids des attentes de la Coupe du monde est immense – presque aussi intense que les attentes que les joueurs se placent sur eux-mêmes – et c’est là que le manque d’expérience de la jeune équipe sur cette scène a le potentiel de se faire le plus sentir. Tyler Adams, le capitaine de l’équipe, âgé de 23 ans, semble avoir compris cela. Depuis qu’il a fait irruption dans l’équipe en 2017, il a toujours été en mesure d’appliquer la perspective appropriée à toute situation à laquelle il a été confronté, et cela n’a pas changé après le match de lundi.

“Nous devons rester disciplinés. Nous devons rester calmes”, a-t-il déclaré. “Nous devons savoir que c’est un long tournoi, en fin de compte. Et nous devons le prendre match par match. En entrant dans ce prochain match, nous essaierons évidemment de rebondir rapidement, de récupérer rapidement, mais mentalement, vous Je dois juste rester à l’écoute, rester concentré. Soyez également satisfait de la performance à la fin de la journée – un point vaut mieux que zéro.

Prendre une autre position ne semblerait pas faire beaucoup de bien.

Le changement tactique qui a changé la donne

Lors de la reconnaissance aux États-Unis, Page a conclu que son équipe réussirait à contourner la presse américaine et à jouer au milieu de terrain. C’était une erreur de calcul massive, qu’il a attribuée, en partie, à l’attaquant américain Josh Sargent qui s’est enfoncé plus profondément dans le milieu de terrain que prévu, supprimant les angles de passage dans le milieu de terrain central. Le résultat a été une première mi-temps au cours de laquelle les États-Unis ont contrôlé le rythme, ont eu l’essentiel de la possession et, plus important encore, ont empêché le Pays de Galles de produire quoi que ce soit qui ressemblait à un moment dangereux.

“Nous n’avons pas eu de joueurs sur le ballon et nous avions [to defend] vague d’attaque après vague d’attaque”, a déclaré Page. “Nous n’aurions pas pu jouer 90 minutes comme ça; ça aurait pu être deux ou trois [goals for the US].”

Brenden Aaronson, à gauche, a déclaré que le match nul des États-Unis contre le Pays de Galles lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde était un coup de poing au visage. Tom Weller / alliance photo via Getty Images

Malgré le plan tactique supérieur du manager américain Gregg Berhalter, les Américains n’ont pas profité de la manière dont ils auraient probablement dû le faire. Le but – une belle séquence avec Christian Pulisic avançant et glissant dans Tim Weah – est venu dans un moment de transition, pas hors de la construction américaine.

Page a fait deux changements importants à la mi-temps. Le premier était d’amener Kieffer Moore de 6 pieds 5 pouces afin de jouer plus directement, et le second était d’appuyer sur la ligne arrière américaine avec trois joueurs au lieu de deux. Le Pays de Galles étant obligé d’envoyer plus de joueurs en avant pour chercher un égaliseur, cela a créé plus d’espace pour les États-Unis dans leur moitié offensive. Plus que tout ce qui s’est passé du côté défensif, c’est l’incapacité des Américains à exploiter cela qui est inquiétant d’un point de vue prospectif.

“Nous avons eu nos moments de transition et la dernière passe dans le dernier tiers n’était tout simplement pas là”, a déclaré le défenseur central Tim Ream. “C’est une nouvelle expérience, bien sûr, mais en même temps, nous avons eu nos opportunités avec des 5 contre 4 et des 4 contre 3 et nous n’en avons pas assez fait. Il ne s’agit même pas de voir le match se terminer – ils a eu un autre tir cadré que le penalty, je pense. Les limiter autant que nous l’avons fait et repartir avec seulement un point est, oui, écoutez, c’est décevant.

Attribuer un blâme ou un crédit peut être un jeu délicat pour quiconque n’est pas au courant des subtilités du plan de match. Il est difficile d’affirmer que Berhalter n’a pas obtenu le bon onze de départ et que l’équipe a été mise en place avec des tactiques supérieures pendant les 45 premières minutes. Cependant, une fois que Page a effectué ses changements, les États-Unis étaient pour la plupart sur le pied arrière et les ajustements et substitutions de Berhalter pour en tenir compte n’ont pas eu d’impact positif. C’est un échec que Berhalter doit posséder.

À quoi s’attendre pour l’Angleterre

Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

En règle générale, Berhalter n’informe les joueurs des décisions d’alignement que la veille d’un match. C’était le processus contre le Pays de Galles, qui a donné à l’équipe une séance d’entraînement légère pour se préparer au match, et ce sera probablement la même approche avant le match de vendredi contre l’Angleterre. Adams a dit qu’il s’attend à ce qu’il y ait une certaine rotation.

Un changement à prévoir : Aaronson dans le onze de départ. Weston McKennie a bien débuté contre le Pays de Galles, mais il s’est rapidement évanoui après plusieurs semaines sans match compétitif. L’énergie et les compétences d’Aaronson sur le ballon sont une amélioration par rapport à McKennie et devraient en faire un changement simple, McKennie étant une option hors du banc pour entrer pour quiconque est dicté par l’état du jeu.

En tant qu’attaquant, Sargent n’a pas fait assez pour garantir qu’il recevrait un deuxième départ, même si cela reste certainement une possibilité. Si Berhalter choisit de faire un changement, on s’attend ici à ce que cela implique Jesus Ferreira, sur la base de la façon dont l’entraîneur a exprimé son point de vue sur le joueur désigné du FC Dallas et Haji Wright. Berhalter a loué la capacité de Ferreira à jouer dans le modèle de jeu préféré de l’équipe et aime le changement de style offert lors de l’utilisation du plus grand Wright sur le banc.

Gio Reyna ne semble pas être en ligne pour un départ. S’il l’était, il est difficile d’expliquer pourquoi il n’a pas été utilisé comme remplaçant contre le Pays de Galles. Tout en permettant la possibilité d’un esprit de jeu, Berhalter a déclaré: “Je peux imaginer [Reyna] jouer un rôle contre l’Angleterre.” Ce n’est pas exactement la façon dont un entraîneur parle habituellement d’un joueur auquel il s’attend à donner plus de 60 minutes, mais ce n’est pas sans précédent pour un entraîneur de ne pas être totalement ouvert lorsqu’il parle de blessures.

En supposant que Dest soit en forme, la ligne de fond devrait rester inchangée. Le manque de jugement momentané de Walker Zimmerman a été un mauvais moment qui a probablement coûté deux points à l’équipe, mais cela ne devrait pas l’emporter sur le reste du match, au cours duquel les quatre défenseurs ont joué à un niveau très élevé.