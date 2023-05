Les États-Unis tiennent des pourparlers « francs » avec la Chine au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine

WASHINGTON — Des responsables américains et chinois se sont rencontrés pendant deux jours à Vienne pour discuter de divers sujets, dont la guerre de la Russie en Ukraine, au milieu des tensions entre les deux plus grandes économies du monde.

« Les deux parties ont eu des discussions franches, substantielles et constructives sur les questions clés de la relation bilatérale américano-chinoise, les questions de sécurité mondiale et régionale, la guerre de la Russie contre l’Ukraine et les questions inter-détroit, entre autres sujets », a déclaré jeudi la Maison Blanche. dans une lecture de la réunion entre le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, et le haut diplomate chinois Wang Yi.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle visait à maintenir une communication ouverte avec la Chine, alors que Washington affine de plus en plus sa rhétorique autour des politiques de Pékin dans le monde. Les États-Unis ont tenté de dissuader Pékin de fournir des armes ou un autre soutien à l’effort de guerre de Moscou.

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche et le Département d’État n’ont pas répondu aux demandes de CNBC pour plus de détails sur la réunion.

La Maison Blanche a déclaré que les deux parties avaient convenu de poursuivre le « canal de communication stratégique » et de s’appuyer sur la rencontre entre Biden et le président chinois Xi Jinping à Bali, en Indonésie, l’année dernière.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.