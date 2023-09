Les États-Unis tiennent des pourparlers au plus haut niveau avec la Chine depuis des mois, avec une réunion Biden-Li au G20

Biden a déclaré, sans entrer dans les détails, que lui et Li avaient parlé de « stabilité » et de l’hémisphère sud. Il a ajouté que l’économie chinoise a connu des difficultés en partie à cause de l’environnement international, des difficultés immobilières et de la politique intérieure.

« Le but de ce voyage était moins de contenir la Chine. Je – je ne veux pas contenir la Chine », a déclaré Biden à Hanoï, selon la Maison Blanche. « Je veux juste m’assurer que nous avons une relation avec la Chine qui est de plus en plus forte, claire, et que tout le monde sait de quoi il s’agit. »

Biden a également nié que les États-Unis essayaient d’enfermer la Chine alors même qu’il cimentait les relations avec le Vietnam sur le flanc sud de la Chine et ouvrait la voie à une plus grande « réduction des risques » des chaînes d’approvisionnement technologiques vitales, y compris les semi-conducteurs.

Mais tous les pays traversent des moments difficiles, a-t-il ajouté, et il ne voit pas cela comme un prétexte pour Pékin pour modifier le statu quo de Taiwan autonome, que Pékin considère comme une partie de son territoire.

Le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden lors du sommet du G20 à Bali l’année dernière. Photo : AFP

« Je ne pense pas que cela amènera la Chine à envahir Taiwan », a-t-il déclaré à la presse à Hanoï. « Et, en fait, c’est le contraire : il n’a probablement pas la même capacité qu’avant. »

Biden a quitté l’Inde, son année G20 hôte, dimanche matin avant d’arriver au Vietnam quelques heures plus tard. Bien que sa rencontre inopinée avec Li ait eu lieu à New Delhi, il n’en a parlé qu’après son atterrissage à Hanoï.

Les États-Unis et la Chine ont vu leurs relations atteindre de nouveaux plus bas en raison d’une multitude de différends commerciaux, technologiques, d’espionnage, de visas et militaires. Mais les deux géants économiques ont cherché ces derniers mois à mettre fin à une nouvelle détérioration avec une série de mesures réunions de haut niveau vers une éventuelle rencontre en novembre entre Biden et le président chinois Xi Jinping lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco.

L’administration Biden a accusé la Chine de ne pas respecter les règles internationales. En réponse, Washington s’est efforcé de rallier les nations alliées dans le but de contrôler ce qu’il considère comme une affirmation croissante de Pékin dans ses pratiques commerciales, sa coercition économique et ses revendications territoriales avec l’Inde, le Japon et dans la mer de Chine méridionale.

« L’une des choses qui se passe actuellement, c’est que la Chine commence à changer certaines règles du jeu, en termes de commerce et d’autres questions », a déclaré Biden aux journalistes.

La Chine a rétorqué que les États-Unis mènent des politiques de division fondées sur une mentalité de guerre froide.

XI ignoré le G20 sans fournir de raison, et le président russe Vladimir Poutine n’était pas non plus présent au sommet, laissant plus de place sur la scène aux messages de Biden et de son administration.

«Contrairement à l’absence de Xi, la présence du président américain Joe Biden au sommet et une réunion bilatérale très productive entre lui et le Premier ministre indien Narendra Modi ont démontré le soutien des États-Unis à l’Inde qui assume un plus grand rôle de leadership mondial et agit comme un pont vers le monde. le sud de la planète », a déclaré Lisa Curtis, chercheuse principale au Center for New American Security, un groupe de réflexion de Washington.

«Si la décision du président chinois Xi Jinping de ne pas participer au sommet du G20 de cette année avait pour but de supprimer l’éclat de la réunion qui se tenait à New Delhi, ses efforts ont été vains.»

01:20 Le président chinois Xi Jinping ne participera pas au sommet du G20 à New Delhi, en Inde Le président chinois Xi Jinping ne participera pas au sommet du G20 à New Delhi, en Inde

Biden a déclaré dimanche que les États-Unis ne cherchaient pas à entraver le développement de la Chine et ne voulaient pas dissocier les deux économies.

« Nous nous porterons tous mieux si la Chine réussit, si elle respecte les règles internationales. Cela fait croître l’économie », a-t-il déclaré. « Ce que je ne ferai pas, c’est que je ne vendrai pas à la Chine des matériaux qui renforceraient sa capacité à fabriquer davantage d’armes nucléaires », ajoutant que les États-Unis ne veulent pas renforcer les activités de défense de la Chine, ce qui n’est pas considéré comme un « développement positif ». » par la plupart des habitants de la région.

« Mais nous n’essayons pas de nuire à la Chine. »

La Chine n’a pas fourni dimanche son propre compte rendu de la réunion Li-Biden, et l’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Alors que Biden était à Hanoï, lui et le secrétaire général Nguyen Phu Trong ont élevé leur relation bilatérale au rang de partenariat stratégique global. Le Vietnam a été l’un des critiques les plus virulents des revendications élargies de la Chine sur la mer de Chine méridionale.

Dans le cadre du partenariat américano-vietnamien, les deux pays ont convenu de créer un « nouveau partenariat pour les semi-conducteurs », de coopérer dans les domaines scientifique et technologique, de renforcer les liens éducatifs, d’approfondir les liens commerciaux et économiques, de renforcer la sécurité et de remédier à l’héritage de leur guerre de deux décennies.

« Ce partenariat représente un nouveau chapitre dans les relations américano-vietnamiennes et constitue une étape importante dans le maintien de la sécurité régionale et de l’équilibre mondial des pouvoirs », a déclaré le député Michael McCaul, républicain du Texas et président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. renforcerait la dissuasion contre la Chine dans la région.

« Les États-Unis et le Vietnam ont surmonté un passé difficile pour devenir des partenaires de confiance », a ajouté la Maison Blanche.