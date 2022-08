Les États-Unis tiendront de vastes négociations commerciales avec Taïwan dans un contexte de tensions avec la Chine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les États-Unis et Taïwan engageront des négociations commerciales officielles, a déclaré le bureau du représentant américain au commerce.

Les pourparlers sont liés à l’Initiative américano-taïwanaise sur le commerce du XXIe siècle, qui a été annoncée le 1er juin et intervient au milieu de relations tendues entre les États-Unis et la Chine.

“Aujourd’hui, nous entamons des négociations avec Taïwan sous les auspices de [the American Institute in Taiwan] et [the Taipei Economic and Cultural Representative Office] qui approfondiront nos relations commerciales et d’investissement, feront progresser les priorités commerciales mutuelles basées sur des valeurs partagées et favoriseront l’innovation et la croissance économique inclusive pour nos travailleurs et nos entreprises », a déclaré la représentante adjointe au commerce des États-Unis, Sarah Bianchi, dans un communiqué. un calendrier ambitieux pour la réalisation d’engagements de haut niveau et de résultats significatifs couvrant les onze domaines commerciaux du mandat de négociation qui contribueront à bâtir une économie du XXIe siècle plus juste, plus prospère et plus résiliente.”

Les négociations devraient avoir lieu cet automne, a déclaré l’USTR.

LA CHINE POSSÈDE-T-ELLE TAIWAN ? OU L’ÎLE EST-ELLE UNE NATION INDÉPENDANTE ? LES AMÉRICAINS PESENT

L’accord intervient après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a effectué une visite controversée sur l’île autonome que la Chine continentale considère comme un territoire.

Pékin a organisé des exercices militaires comprenant des tirs de missiles dans la mer pour intimider Taïwan après sa visite.

La semaine dernière, Kurt Campbell, coordinateur du président Biden pour la région indo-pacifique, a déclaré que les pourparlers feraient partie d’un effort visant à “approfondir nos liens avec Taiwan”. Mais, a-t-il dit, la politique américaine d’une seule Chine qui stipule que Pékin est le « seul gouvernement légal de la Chine » n’a pas changé.

“Nous continuerons à prendre des mesures calmes et résolues pour maintenir la paix et la stabilité face aux efforts continus de Pékin pour saper [Taiwan]et pour soutenir Taïwan », a déclaré Campell.

Les États-Unis n’ont pas de relations officielles avec Taïwan, mais ne reconnaissent pas non plus la souveraineté de Pékin sur l’île et sont tenus par la loi fédérale de s’assurer qu’ils peuvent se défendre.

Les États-Unis et Taïwan entretiennent des relations non officielles par le biais de l’Institut américain de Taïwan et du Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei à Washington, DC

TAIWAN DIT QUE LES EXERCICES MILITAIRES EN CHINE FONT PARTIE DU PLAN POUR UNE INVASION IMMINENTE

Les discussions de grande envergure comprendront des discussions sur “la facilitation des échanges, les bonnes pratiques réglementaires, des normes anti-corruption solides, l’amélioration des échanges entre nos petites et moyennes entreprises, l’approfondissement du commerce agricole, la suppression des obstacles discriminatoires au commerce, le commerce numérique, des normes de travail et environnementales solides , ainsi que des moyens de lutter contre les pratiques de distorsion des entreprises publiques et les politiques et pratiques non marchandes », a déclaré l’USTR.

Pékin a averti que la visite de Pelosi pourrait encourager Taïwan à tenter de rendre son indépendance permanente, ce qui, selon le Parti communiste, signifierait la guerre.

Un groupe de législateurs américains dirigé par le sénateur Ed Markey, D-Mass., Est arrivé à Taiwan dimanche après la rencontre de Pelosi avec la présidente Tsai Ing-wen. Pékin a annoncé une deuxième série d’exercices militaires après leur arrivée.

Taïwan, que le département d’État américain qualifie de “partenaire clé des États-Unis”, est le neuvième partenaire commercial américain et le 10e marché d’exportation américain, selon l’USTR.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pékin n’a pas encore commenté l’annonce des négociations commerciales.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.