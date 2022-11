Les États-Unis testeront les eaux usées pour le virus dans les communautés en dehors de New York

Les États-Unis étendront la surveillance des eaux usées de la poliomyélite aux communautés à faible taux de vaccination en dehors de la région métropolitaine de New York, après qu’une épidémie au cours de l’été a laissé un adulte non vacciné paralysé et soulevé des questions sur l’étendue de la circulation du virus.

Les Centers for Disease Control and Prevention, dans un communiqué mercredi, ont déclaré qu’ils travailleraient initialement avec les responsables de la santé du Michigan et de Philadelphie pour identifier les communautés à faible taux de vaccination et commencer à tester les eaux usées dans ces zones. Le CDC a déclaré qu’il était en discussions préliminaires avec d’autres services de santé d’État et locaux sur l’extension des tests à d’autres régions des États-Unis.

Les responsables fédéraux de la santé étendront également la surveillance des eaux usées pour la poliomyélite aux comtés qui ont des liens possibles avec les communautés de New York où le virus est connu pour circuler. Le CDC a déclaré que le programme de surveillance élargi aidera à déterminer si le poliovirus est présent dans d’autres parties des États-Unis et à orienter les efforts pour augmenter les taux de vaccination dans les communautés à risque.

Les tests des eaux usées dureront au moins quatre mois une fois lancés. Le CDC a décrit le programme de surveillance élargi comme stratégique et limité à certaines communautés à risque.

La décision des responsables fédéraux de la santé d’étendre la surveillance de la poliomyélite intervient après qu’un adulte non vacciné du comté de Rockland, à New York, est resté paralysé après avoir contracté le virus au cours de l’été. Le CDC considère un seul cas de paralysie due à la poliomyélite comme une urgence de santé publique car il est si rare et indique que le virus se propage dans toute la communauté.

Les responsables de la santé publique ont par la suite confirmé que le virus se propageait largement après que des échantillons d’eaux usées de cinq autres comtés de New York se soient révélés positifs. Le patient de Rockland n’a pas voyagé à l’étranger, ce qui signifie qu’il a presque certainement attrapé le virus de quelqu’un d’autre dans la communauté.

Le virus qui se propage dans la région de New York est lié à une souche utilisée dans le vaccin antipoliomyélitique oral. Les États-Unis ont cessé d’utiliser ce vaccin il y a plus de 20 ans car il utilise un virus vivant mais affaibli qui, dans de rares cas, peut muter et redevenir virulent, ce qui constitue une menace pour les personnes non vaccinées.

D’autres pays utilisent encore le vaccin antipoliomyélitique oral parce qu’il est bon marché, efficace, facile à administrer et généralement sans danger. Les États-Unis utilisent un vaccin antipoliomyélitique inactivé administré en une série d’injections. Il utilise un virus tué qui ne peut ni se répliquer ni muter.

Bien que l’on pense que le patient du comté de Rockland a attrapé la poliomyélite par propagation locale, la chaîne de transmission est probablement née à l’étranger d’une personne qui a reçu le vaccin oral.

Le CDC a déclaré que le risque pour le grand public est faible car plus de 92% des Américains sont vaccinés contre la poliomyélite. Le vaccin est très efficace pour prévenir les maladies graves et la paralysie, bien qu’il n’arrête pas la transmission du virus.

Le vaccin oral est très efficace pour bloquer la transmission et est généralement utilisé pour écraser les épidémies. Le CDC mène des discussions sur l’éventuelle introduction d’une version plus récente du vaccin oral, qui est plus stable et comporte moins de risques de mutation, pour faire face à des épidémies rares comme celle de New York.