Les États-Unis testent un missile à capacité nucléaire

Le lancement “prévu” de Minuteman III intervient au milieu des tensions avec la Chine et la RPDC

Le lancement du missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III jeudi soir était un test de préparation à la dissuasion nucléaire et un message au monde, a déclaré vendredi l’US Air Force.

Le missile au sol a été tiré à 23 heures, heure du Pacifique, depuis la base de la force spatiale de Vandenberg en Californie, dans un “routine” activité « destiné à démontrer que la dissuasion nucléaire américaine est sûre, sécurisée, fiable et efficace », selon les militaires.

Le missile non armé transportait un véhicule de rentrée d’essai, qui s’est écrasé à proximité de l’atoll de Kwajalein dans les îles Marshall, à quelque 6 800 kilomètres.

“Un lancement d’essai montre le cœur de notre mission de dissuasion sur la scène mondiale, assurant à notre nation et à ses alliés que nos armes sont capables et que nos aviateurs sont prêts et disposés à défendre la paix à travers le monde à tout moment”, Le général Thomas Bussière, chef du Global Strike Command de l’USAF, a déclaré dans un communiqué.

Le colonel Christopher Cruise du 377e groupe de test et d’évaluation a appelé le test “un message visible d’assurance aux alliés,” et une démonstration de la “redondance et fiabilité” de la dissuasion stratégique américaine.

Plusieurs médias américains ont souligné que le lancement est intervenu quelques jours seulement après que la Corée du Nord a présenté ses lanceurs ICBM Hwasong-17 et que l’US Air Force a abattu un Chinois. “ballon espion” qui a survolé l’Amérique du Nord. Pékin a protesté contre la réaction de Washington, insistant sur le fait que l’aérostat était un appareil météorologique poussé hors de sa trajectoire par les vents atmosphériques.

Le Minuteman III est entré en service dans les années 1970 et constitue l’étape terrestre des États-Unis “triade nucléaire”. Le Pentagone réclame des fonds pour moderniser l’arsenal depuis des années, mais le Congrès a hésité devant le prix, estimé à des milliers de milliards de dollars.

Un missile aléatoire est choisi pour un tir d’essai tous les quelques mois, dans ce que l’armée américaine appelle un “Voyage de gloire.” À plusieurs reprises, cependant, les tests ont été reprogrammés pour réduire les tensions – comme en août 2022, après la réaction de la Chine à la “provocant” visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan.

À d’autres moments, les États-Unis effectuent des tests de missiles pour envoyer un message. En novembre dernier, l’armée de l’air a utilisé un avion-cargo pour déployer un missile de croisière dans le nord de la Norvège, destiné à envoyer un signal à la Russie voisine.