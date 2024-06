Les États-Unis testent des missiles nucléaires — RT World News

L’armée américaine a annoncé avoir procédé à deux essais de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) au cours des trois derniers jours, qualifiant ces lancements de routine et sans rapport avec les événements mondiaux.

Deux missiles Minuteman III ont été lancés mardi et jeudi depuis la base spatiale de Vandenberg, en Californie, a indiqué le Pentagone. Ils étaient armés de véhicules de rentrée factices au lieu des ogives nucléaires qu’ils transportaient normalement.

« Ce lancement d’essai fait partie d’activités de routine et périodiques destinées à démontrer que la dissuasion nucléaire américaine est sûre, sécurisée, fiable et efficace pour dissuader les menaces du 21e siècle et rassurer nos alliés », » a déclaré le Commandement mondial de frappe de l’Air Force à propos du lancement de mardi.

Il y a eu « plus de 300 » jusqu’à présent, des tests de ce type ont été effectués, a noté le Pentagone. Il a dit que les lancements de cette semaine étaient « pas le résultat des événements mondiaux actuels. »

La Russie a lancé le mois dernier une série d’exercices nucléaires tactiques dans l’un de ses districts militaires, dans ce que le Kremlin a qualifié de réponse à « sans précédent » Escalade occidentale du conflit ukrainien. Depuis lors, l’Ukraine aurait ciblé deux des radars d’alerte rapide russes, soulevant la possibilité d’un échange nucléaire.















L’US Air Force et la Space Force ont travaillé ensemble sur les tests de Vandenberg, qui ont vu les fausses ogives voler sur environ 4 200 milles (plus de 6 700 km) avant de s’écraser sur un site de l’atoll de Kwajalein, dans les îles Marshall. Il n’y a eu aucune déclaration officielle quant à la réussite des tests.

Alors que l’armée américaine a insisté sur le fait que sa dissuasion atomique est « sûr, sécurisé, fiable et efficace » Washington s’inquiète de plus en plus du volet terrestre de la triade nucléaire. Un test de novembre 2023 a échoué car le missile s’était développé « une anomalie » et a dû être détruit après le lancement.

Les missiles Minuteman III sont devenus opérationnels pour la première fois dans les années 1970. Il y en a encore environ 400 dans des silos répartis dans cinq États américains 50 ans plus tard, parce que Washington ne les a pas encore remplacés. Le programme Sentinel est en retard et dépasse le budget prévu, le premier vol d’essai n’étant pas attendu avant février 2026, selon l’Air Force.

En 2021, le chef du commandement stratégique américain a déploré que la durée de vie du Minuteman III ne puisse pas être prolongée beaucoup plus longtemps.

« Cette chose est tellement vieille que, dans certains cas, les dessins n’existent plus », » a déclaré l’amiral Charles Richard à l’époque. Les dessins qui existent sont « comme six générations en retard sur la norme de l’industrie », tandis que les techniciens qui peuvent bien les comprendre « ne sont plus en vie ».

Plus tôt cette année, le Pentagone a attribué à Boeing un contrat de 405 millions de dollars pour la maintenance et l’entretien des missiles Minuteman III.