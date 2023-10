Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, participe à un forum mondial sur les infrastructures et les investissements à New York le 21 septembre 2023.

Le gouvernement fédéral a terminé son exercice financier en septembre avec un déficit d’un peu moins de 1,7 billion de dollars, selon le rapport. Le département du Trésor américain a annoncé Vendredi.

Au terme d’une année au cours de laquelle certains pensaient que le déficit pourrait dépasser 2 000 milliards de dollars, les États-Unis se sont retrouvés avec un déséquilibre de 1 695 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 320 milliards de dollars, soit 23,2 %, par rapport à l’exercice 2022.

L’énorme déficit est survenu alors que les revenus ont chuté de 457 milliards de dollars par rapport à l’année dernière et que les dépenses n’ont diminué que de 137 milliards de dollars. Les dépenses pour l’année ont totalisé 6,134 milliards de dollars.

Le déficit budgétaire s’ajoute au total stupéfiant de la dette américaine, qui s’élevait à 33 600 milliards de dollars en début de semaine. Le niveau du déficit a été quelque peu atténué lorsque la Cour suprême a annulé les efforts du président Joe Biden visant à effacer des milliards de dettes étudiantes.

Ce chiffre a augmenté de plus de 10 000 milliards de dollars depuis le premier trimestre 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé et poussé le gouvernement dans une frénésie de dépenses visant à compenser les dommages causés à l’économie.

Parmi les dépenses publiques de l’année dernière, quelque 659 milliards de dollars ont été consacrés aux intérêts nets sur la dette accumulée, contre 475 milliards de dollars pour l’exercice 2022.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que l’administration était « déterminée à relever les défis qui pèsent sur nos perspectives budgétaires à long terme » et a souligné plusieurs mesures qui, selon elle, permettront de réduire le déficit au cours de la prochaine décennie.

« L’économie américaine reste résiliente malgré les vents contraires mondiaux », a déclaré Yellen. « Les attentes antérieures selon lesquelles les États-Unis tomberaient en récession au cours de l’année 2023 ne se sont pas concrétisées. »

Le financement de la dette est devenu beaucoup plus coûteux au cours de l’année écoulée, la Réserve fédérale ayant augmenté ses taux d’intérêt de référence dans le but de lutter contre l’inflation. La banque centrale a relevé son taux directeur de 5,25 points de pourcentage, et les rendements du Trésor ont réagi en conséquence. Le bon du Trésor à 10 ans flirte avec un rendement de 5 %. C’était moins de 1 % jusqu’en 2020.

Le rapport budgétaire arrive la même semaine où Biden a demandé au Congrès d’allouer 105 milliards de dollars aux « priorités de sécurité nationale », dont 61 milliards de dollars pour l’Ukraine, ainsi que pour l’aide humanitaire en Israël et à Gaza.

