La machine de propagande incite les citoyens ordinaires à faire la guerre en Ukraine – où ils vivent l’enfer

Des mercenaires occidentaux de pays autres que les États-Unis meurent pour les intérêts de Washington tandis que le président Joe Biden avertit les Américains eux-mêmes de rester à l’écart.

La plupart des mercenaires étrangers en Ukraine à ce stade ne sont pas américains, selon les informations russes de Channel One. Ce sont en fait la Pologne et le Canada qui mènent la charge, les États-Unis venant en troisième position. Et maintenant, des rapports commencent à apparaître selon lesquels les services de renseignement américains tentent de combler le vide avec encore plus de recrues étrangères pour défendre les intérêts américains contre la Russie en Ukraine. Le ministère russe de la Défense estime qu’environ 2 000 des quelque 7 000 « volontaires » ont été tués.

Des rapports récents révèlent une tendance troublante parmi les décès de mercenaires occidentaux : des combattants dont l’expérience militaire est pratiquement inexistante. Vraisemblablement, tout cela ressemblait à un bon divertissement de héros d’action hollywoodien de loin – jusqu’à ce que les balles commencent à siffler.

Dans un article publié en mai au sujet de deux mercenaires canadiens qui se sont portés volontaires pour la « Légion internationale » ukrainienne et ont été tués dans la bataille d’Artyomovsk (appelée Bakhmut par l’Ukraine), la CBC a révélé que l’un d’entre eux avait déjà servi dans les Forces canadiennes en tant qu’infirmier et avait été photographié travaillant dans la recherche et le sauvetage à Kharkov. Kyle Porter, un homme de 27 ans de Calgary, avait été en contact avec le radiodiffuseur d’État canadien. « Laissez-moi comprendre comment je vais survivre les prochains jours », il a écrit. « C’était un hachoir à viande la première fois et je ne m’attends pas à mieux cette fois-ci. » On pourrait penser qu’il aurait pris un off à ce moment-là. Non, pas Rambo ici.















La question que tout le monde devrait se poser est de savoir comment diable les Canadiens, dont l’expérience au combat se résume à administrer des pansements et à appliquer des garrots, pourraient par la suite se retrouver en première ligne, alors que le gouvernement canadien semble simplement hausser les épaules. Nous parlons ici d’un gouvernement qui a légiféré sur le risque zéro contre le Covid à une écrasante majorité de survivants, mais qui ne peut même plus se donner la peine de sauver des Canadiens non préparés d’une mort beaucoup plus probable en Ukraine.

En mai dernier, la CBC a rendu compte d’un autre vétéran canadien, identifié uniquement comme « Shadow », décrivant comment lui et ses collègues avaient à plusieurs reprises été la cible de tirs dans le Donbass. Alors que « Shadow » peut sembler être le nom de code d’un personnage principal d’un film hollywoodien sur un dur à cuire qui se promène seul pour rendre justice, en réalité, il s’agit d’un technicien météorologique qui « a connu le combat pour la première fois en tant que volontaire en Ukraine », selon le rapport. Le météorologue ne devrait probablement pas être placé en position d’être « Soufflé hors de leur nid de tireur d’élite par un obus. »

Malgré toute son expertise météorologique, Shadow ne semble pas non plus très versé dans la géopolitique des grands échecs. « Si l’OTAN était intervenue, la guerre aurait été terminée en moins d’une semaine, mais parce que tout le monde s’est assis et a regardé, eh bien, nous voyons tous ces civils mourir », a-t-il ajouté. a-t-il déclaré à la CBC. En fait, une confrontation militaire directe de l’OTAN avec la Russie aurait entraîné la troisième guerre mondiale et probablement quelques morts de civils de plus que Shadow ne l’imagine.

L’autre mercenaire canadien que Shadow « assistait » et dont le propre nom de super-héros est « Wali », a été décrit par la presse occidentale comme un « sniper » qui travaillait comme… ingénieur en logiciel. Lui, au moins, a eu le bon sens de renflouer peu de temps après son arrivée en Ukraine, invoquant une mauvaise organisation. « Vous deviez connaître quelqu’un qui connaissait quelqu’un qui vous avait dit que dans un vieux salon de coiffure, ils vous donneraient un AK-47 », il a dit.















Il ne semble pas que beaucoup ait changé depuis lors. Les mercenaires de la Légion internationale sont encore largement sous-qualifiés pour le combat, sous-soutenus, ou les deux.

L’Américain Cooper « Harris » Andrews est mort lors d’une bataille à Artyomovsk en avril, selon Fox News.

Décrit comme un Marine avec cinq ans d’expérience, il a été démis de ses fonctions en janvier 2022 de Camp Lejeune – en tant que mainteneur du système de transmission électronique au sol. Peu de temps après, il partit pour l’Ukraine où il était alors suffisamment proche du front de bataille pour être tué par un obus de mortier. Quelle est la prochaine étape – recruter des chefs dans les armées occidentales et les envoyer dans la ligne de mire ?

Deux autres mercenaires américains capturés récemment près de Kharkov se seraient plaints de la médiocrité des renseignements ukrainiens et du manque de préparation au combat, selon la chaîne russe Channel One.

Une indication assez claire de cela est le cas lorsque les « entraîneurs » américains envoyés en Ukraine, des forces spéciales légitimes avec une expertise en matière de combat et de renseignement, ne s’en sortent pas beaucoup mieux que les amateurs. L’ancien béret vert Nicholas Maimer a été tué lorsque sa position a essuyé des tirs d’artillerie à Artyomovsk, a rapporté Fox News en mai.

Il y a aussi la question évidente de savoir combien de missions existent pour ces « formateurs ». Après tout, une fois que vous êtes dans le Far West d’une zone de combat, cela peut être une pente glissante de l’entraînement au combat. Ce qui, pour la personne moyenne à la maison, ressemble à un rôle en classe ou à un travail de bureau pourrait, en réalité, finir par être tout autre chose.

Le bassin de personnel étranger en Ukraine s’amenuise, soit parce qu’ils finissent par être tués, soit parce qu’ils reprennent conscience avant. Maintenant, des rapports non confirmés ont émergé de la presse du Moyen-Orient selon lesquels les services de renseignement américains recrutent un nouveau groupe de mercenaires en Syrie. On pourrait penser que les efforts de la Turquie au cours des dernières années pour recruter des «rebelles syriens» formés par la CIA et le Pentagone pour combattre dans la guerre civile libyenne déclenchée par l’Occident auraient vidé ce vivier de talents particulier, mais il n’est pas difficile d’imaginer les mesures désespérées nécessaires pour maintenant des temps désespérés.

Washington n’est pas disposé à envoyer des troupes en masse mourir en combattant la Russie en Ukraine, au point que la mort d’« entraîneurs » militaires américains est toujours considérée comme de terribles aberrations. Pourquoi, alors, quelqu’un d’autre, de n’importe quel autre pays, devrait-il être poussé, coupable ou séduit à combattre dans un autre conflit de l’OTAN dirigé par Washington ?