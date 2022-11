Les États-Unis tentent de contrer les revendications territoriales de Pékin

Le vice-président Kamala Harris est arrivé aux Philippines pour visiter une zone bordant les eaux contestées de la mer de Chine méridionale

Le vice-président américain Kamala Harris s’est rendu aux Philippines pour une visite destinée à démontrer le soutien de Washington à Manille et à d’autres alliés d’Asie du Sud-Est dans leurs différends territoriaux avec la Chine.

Harris est arrivé dimanche soir pour un accueil tapis rouge à Manille après avoir assisté au Forum économique Asie-Pacifique en Thaïlande. Elle doit rencontrer le président Ferdinand Marcos Jr. lundi pour des entretiens sur le renforcement de la sécurité et des liens économiques, puis s’envoler mardi vers la chaîne d’îles de Palawan, qui jouxte les eaux contestées de la mer de Chine méridionale.

Harris deviendra le plus haut responsable américain à avoir jamais visité Palawan. Son voyage marque le dernier effort de l’administration du président Joe Biden pour repousser les revendications territoriales de Pékin dans la région des Spratly, où la Chine a dragué le fond marin pour créer des îles artificielles dotées de pistes d’atterrissage et de lanceurs de missiles.

Certaines parties des Spratleys sont revendiquées par les Philippines, Taïwan, le Vietnam, la Malaisie et Brunei. Washington a également cherché à faire respecter la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale, qui abrite un trafic maritime annuel estimé à 5 000 milliards de dollars, ainsi que de riches gisements de pétrole et de gaz naturel.

“Cette visite démontre l’engagement de l’administration Biden-Harris à se tenir aux côtés de notre allié philippin pour faire respecter l’ordre maritime international fondé sur des règles dans la mer de Chine méridionale, soutenir les moyens de subsistance maritimes et lutter contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée”, a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche aux journalistes lors de la prévisualisation du voyage du vice-président la semaine dernière.

Le message est que vous pouvez compter sur les États-Unis. Nous sommes, nous sommes un ami et un partenaire.

Interrogé sur le message que l’administration avait l’intention d’envoyer à Pékin, le responsable non identifié a répondu : « La Chine peut prendre le message qu’elle veut. Le message à la région est que les États-Unis sont un membre de l’Indo-Pacifique, nous sommes engagés, nous nous engageons pour la sécurité de nos alliés dans la région.

L’ambassadeur des Philippines à Washington, Jose Manuel Romualdez, a accepté, déclarant à l’Associated Press : “Le message qu’ils essaient de faire passer aux Chinois est que” nous soutenons nos alliés comme les Philippines sur ces îles contestées “. Cette visite est une étape importante pour montrer à quel point les États-Unis considèrent cette situation au sérieux. »

Pékin a revendiqué la souveraineté sur les îles Spratly et les eaux environnantes comme relevant de sa “ligne en neuf tirets.” Lors d’une visite en Asie du Sud-Est l’année dernière, Harris a accusé la Chine de “coercition” et “intimidation.”