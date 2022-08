Les États-Unis suspendent leurs projets de nouveaux murs frontaliers dans un parc en bord de mer

SAN DIEGO (AP) – L’administration Biden a accepté jeudi de suspendre les plans d’un double mur frontalier qui, selon les critiques, détruiraient effectivement un parc en bord de mer de 51 ans qui symbolise l’amitié entre les États-Unis et le Mexique.

Le commissaire américain aux douanes et à la protection des frontières, Chris Magnus, a déclaré qu’il souhaitait entendre les préoccupations de la communauté avant de s’installer sur une conception de mur pour le parc de l’amitié, que la première dame de l’époque, Pat Nixon, a inauguré en 1971. Pendant des décennies, les visiteurs du parc pouvaient facilement converser entre San Diego et Tijuana, mais l’accès a progressivement diminué depuis les États-Unis au cours des 15 dernières années et s’est complètement arrêté pendant plus de deux ans.

Magnus, un ancien chef de la police de Tucson, en Arizona, qui a pris ses fonctions en décembre, a ordonné la pause moins d’une semaine après que Friends of Friendship Park ait rencontré des responsables de la patrouille frontalière pour demander un arrêt de 120 jours de la construction, qui devait commencer sous peu. .

“Nous avons entendu des inquiétudes concernant le projet tel qu’il est actuellement prévu, et il est important pour moi d’être à l’écoute de la communauté locale sur cette question”, a déclaré Magnus. “J’ai hâte de poursuivre les conversations avec la communauté concernant ce projet pendant la pause.”

Magnus a déclaré que le public aurait accès au parc au moins deux jours par mois, mais n’a fourni aucun autre détail.

Sa conception n’a pas été rendue publique, mais les amis du parc de l’amitié ont déclaré que les responsables de la patrouille frontalière avaient déclaré au groupe la semaine dernière qu’il y aurait deux bornes en acier étroitement espacées de 30 pieds de haut (9,1 mètres de haut), comme la plupart des centaines de miles. de mur qui ont été érigés pendant la présidence de Donald Trump. Actuellement, un double mur dans le parc de l’amitié est plus court ou plus facile à voir.

Les vues de Tijuana seraient sévèrement diminuées, a déclaré le révérend John Fanestil des Amis du parc de l’amitié lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

“Nous considérons la proposition actuelle comme un clou dans le cercueil de Friendship Park”, a-t-il déclaré.

Jeudi, Fanestil a applaudi la pause de la construction comme «un pas dans la bonne direction», mais les amis du parc de l’amitié ont déclaré que l’ouverture du parc deux jours par mois – le minimum promis par le CBP – serait insuffisante pour un jardin binational de plantes indigènes, cross- services religieux frontaliers et autres événements communautaires.

Le National Border Patrol Council, un syndicat qui représente les agents, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le président Joe Biden a interrompu la construction des murs frontaliers, l’une des priorités nationales les plus élevées de Trump, dès son entrée en fonction, mais a autorisé les travaux dans des circonstances très limitées. La semaine dernière, l’administration a déclaré qu’elle comblait quatre lacunes d’un mur incomplet de l’ère Trump à Yuma, en Arizona, qui est devenu l’un des couloirs les plus fréquentés pour les passages illégaux.

Elliot Spagat, Associated Press