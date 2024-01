Les États-Unis suspendent leurs nouveaux terminaux d’exportation de gaz pour évaluer les impacts climatiques : NPR

basculer la légende Halle Parker/WWNO/Ailes sud

L’administration Biden a temporairement gelé l’examen de nouvelles installations d’exportation de gaz naturel. Le ministère de l’Énergie va maintenant examiner les implications à long terme des installations sur le changement climatique et décider finalement si elles servent l’intérêt public.

Cette décision retardera les efforts de l’industrie des combustibles fossiles visant à accroître les exportations de gaz dans le monde entier. L’expansion proposée nécessiterait la construction d’énormes terminaux qui surcooleraient le gaz naturel et le transformeraient en gaz naturel liquéfié, ou GNL, pouvant être transporté par bateau.

Actuellement, 17 projets sont prévus en attente de permis – tous retardés par la décision de l’administration. La pause ne concerne pas plus d’une douzaine d’usines déjà en activité, en construction ou ayant reçu des permis. Cela n’arrêtera pas non plus les exportations de gaz.

Dès le début de son administration, Biden a promis de diriger la transition vers l’abandon des combustibles fossiles. La décision de suspendre l’expansion du gaz naturel intervient après que les militants du climat ont intensifié la pression, au cours de l’année électorale, sur le président pour qu’il examine la contribution des installations aux émissions de réchauffement de la planète.

En 2022, les États-Unis ont dominé la production mondiale de gaz naturel, et l’année dernière, ils sont devenus le plus grand exportateur mondial de gaz après avoir augmenté leur production. capacité énergétique en réponse aux besoins énergétiques européens. En 2022, la guerre en Ukraine a réduit l’approvisionnement en gaz russe vers l’Europe et Biden s’est engagé à aider les alliés européens à éviter une crise énergétique.

En deux ans, les États-Unis ont triplé leurs exportations de gaz. D’ici 2030, le pays pourrait doubler sa capacité actuelle grâce aux installations proposées qui ont déjà été approuvées ou sont déjà en construction, selon la secrétaire à l’Energie Jennifer Granholm.

Granholm a déclaré que l’évaluation actuelle de son agence sur les besoins du pays en terminaux d’exportation de gaz naturel est désormais dépassée après les changements intervenus dans le paysage du GNL.

“Nous devons avoir une meilleure compréhension des besoins du marché, de l’offre et de la demande à long terme des ressources énergétiques et des facteurs environnementaux”, a-t-elle déclaré.

En plus d’évaluer l’impact sur le réchauffement climatique, le ministère de l’Énergie analysera comment l’ajout de nouveaux terminaux d’exportation de gaz affecterait l’économie. Un rapport publié par le Institut d’efficacité énergétique et d’analyse financière en novembre, il a été constaté que l’exportation de davantage de gaz américain faisait grimper les factures de services publics des citoyens.

L’industrie gazière s’oppose à cette pause. Ils affirment que cette décision menace la sécurité nationale en abandonnant les alliés européens alors que les pays réduisent leur dépendance au gaz russe, allant jusqu’à qualifier la décision de Biden une victoire pour la Russie.

“Aller de l’avant avec une pause dans les nouvelles autorisations d’exportation de GNL américain ne ferait que renforcer l’influence russe et saperait l’engagement du président Biden à fournir à nos alliés une énergie fiable, sapant la crédibilité américaine et menaçant les emplois américains”, ont écrit les défenseurs de l’industrie gazière dans une lettre adressée au président Biden. administration cette semaine.

Quelques recherche a constaté que les États-Unis disposent déjà de suffisamment d’installations de GNL pour répondre aux besoins de l’Europe, entre les installations existantes et les usines en construction qui devraient être mises en service dans les deux prochaines années.

Anne-Sophie Corbeau, qui étudie le gaz naturel pour le Centre sur la politique énergétique mondiale de l’Université de Columbia, a déclaré que la demande européenne de gaz devrait se stabiliser, voire diminuer, à mesure que les pays s’efforcent d’atteindre leurs propres objectifs climatiques.

“Ce n’est pas un marché en croissance”, a-t-elle déclaré à propos de l’Europe. “Il y a plus d’efficacité énergétique. Nous avons des objectifs. Et certainement, nous avons aussi une volonté de réduire.”

De hauts responsables de l’administration Biden ont déclaré qu’ils étaient toujours déterminés à soutenir leurs alliés. Plus tôt cette semaine, 70 membres du Parlement européen ont signé une lettre soutenant la pause.

“Nous nous engageons à renforcer la sécurité énergétique ici aux États-Unis et avec nos alliés, et nous nous engageons à protéger les Américains contre le changement climatique alors que nous conduisons le monde vers un avenir énergétique propre”, a déclaré Zaidi.

Les militants de la côte du Golfe qui vivent le plus près des travaux de construction en cours ont applaudi cette décision. Après avoir combattu pendant des années, la militante louisianaise Roishetta Ozane a déclaré que l’administration Biden écoutait enfin.

Ozane dirige un groupe local d’entraide appelé Vessel Project et vit dans le sud-ouest de la Louisiane, déjà fortement industrialisé. Cette zone abriterait de nombreux projets de GNL qui ont été retardés, notamment celui qui serait le plus grand terminal d’exportation de gaz du pays, connu sous le nom de CP2.

Même si elle vit toujours avec la pollution de l’air provenant des usines pétrochimiques existantes près de chez elle, Ozane a déclaré que la décision du président de suspendre les projets de GNL était un soulagement bienvenu. “En ce moment, nous célébrons”, a-t-elle déclaré. “Nous respirons un peu plus facilement et nous sommes prêts pour le prochain combat.”

Ozane et d’autres résidents du sud-ouest de la Louisiane souhaitent que l’administration Biden veille à ce que leurs voix soient prises en compte alors que le ministère de l’Énergie entame son analyse.

Le ministère de l’Énergie a commencé vendredi son examen des projets d’exportation de gaz naturel proposés. De hauts responsables de l’administration ont déclaré que la durée de l’examen n’était pas claire, mais qu’il se poursuivrait probablement jusqu’en novembre et jusqu’aux élections.