Les États-Unis suspendent leur projet de retirer les chats errants emblématiques d’une zone historique de la capitale de Porto Rico

SAN JUAN, Porto Rico — Le gouvernement américain a temporairement suspendu un projet visant à éliminer les chats errants emblématiques qui vivent dans un quartier historique de la capitale de Porto Rico jusqu’à ce qu’un procès s’opposant au projet soit résolu, a annoncé lundi une organisation à but non lucratif.

Cette décision a été saluée par ceux qui luttent contre la décision du National Park Service des États-Unis de retirer environ 200 chats qui errent dans une forteresse côtière construite par l’Espagne à l’époque coloniale.

« C’est une victoire à court terme, mais à long terme, ces chats sont toujours en danger », a déclaré Yonaton Arnoff, avocat d’Alley Cat Allies, basé dans le Maryland.

Les chats, qui sont depuis longtemps une attraction touristique, sont à la fois aimés et méprisés par ceux qui visitent et vivent dans le vieux San Juan, où se trouve la forteresse du XVIe siècle connue sous le nom de « El Morro ». Elle fait partie du site historique national de San Juan, géré par le National Park Service des États-Unis.

L’agence fédérale a averti en 2022 que la population de chats avait augmenté et que les félins pouvaient transmettre des maladies aux humains, ajoutant que l’odeur d’urine et d’excréments enveloppait la zone.

Fin 2023, l’agence a annoncé qu’elle ferait appel à une organisation de protection des animaux pour se débarrasser des chats, et si l’organisation choisie ne parvenait pas à le faire dans les six mois, les autorités engageraient une agence de retrait.

Le National Park Service des États-Unis n’a pas immédiatement répondu à un message de demande de commentaire.

L’agence a tenu des audiences publiques sur le plan qui ont suscité une vive polémique, les critiques soulignant que l’organisation choisie déciderait si les chats piégés seraient adoptés, placés en famille d’accueil, gardés dans un refuge ou confrontés à d’autres options.

Arnoff a déclaré lors d’une interview téléphonique que le retrait des chats actuels est une tâche impossible puisque de nouveaux chats prendraient leur place.

«Ils vont devoir continuer comme ça pour toujours», a-t-il déclaré.

Le National Park Service des États-Unis devait commencer à éliminer les chats en octobre, mais il a accepté de suspendre ses projets jusqu’à ce qu’un juge statue sur une plainte déposée par Alley Cat Allies en mars. L’association à but non lucratif allègue que le projet viole des lois, notamment la loi nationale sur la protection de l’environnement.

Une décision n’est pas attendue avant le premier trimestre 2025, a déclaré Aronoff.

Pendant ce temps, des chats de toutes les couleurs et de toutes les tailles continuent de rôder sur les sentiers bordant les eaux turquoise profondes qui entourent El Morro, et une statue leur rend même hommage à proximité. Certains de ces félins seraient les descendants de chats de l’époque coloniale, tandis que d’autres auraient été amenés par un ancien maire pour tuer des rats au milieu du XXe siècle.

Une association locale à but non lucratif, Save a Gato, nourrit, stérilise et castre les chats et les place en adoption.

Mais trouver un foyer pour autant de chats est difficile, l’association ayant déjà constaté que les sanctuaires du continent américain n’avaient pas de place pour eux.