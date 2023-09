Les États-Unis suspendent leur aide militaire de 85 millions de dollars à l’Égypte en raison des prisonniers politiques et des droits de l’homme | Actualités Abdel Fattah el-Sissi

Les États-Unis envisagent de retenir 85 millions de dollars d’aide militaire à l’Égypte en raison de l’échec du Caire à respecter les conditions américaines concernant la libération des prisonniers politiques et d’autres questions relatives aux droits de l’homme, a déclaré un sénateur américain, une partie des fonds retenus étant redirigée vers Taiwan.

Le sénateur démocrate Chris Murphy a également exhorté mercredi l’administration du président américain Joe Biden à retenir 235 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire en raison de ce qu’il a décrit comme le « bilan flagrant de l’Égypte en matière de droits de l’homme ».

Deux autres sources proches du dossier ont déclaré à l’agence de presse Reuters qu’une décision sur l’avenir des 235 millions de dollars était attendue prochainement.

« L’administration a décidé à juste titre de retenir cette première tranche – 85 millions de dollars liés à la libération des prisonniers politiques – parce qu’il ne fait aucun doute qu’il n’y a pas eu suffisamment de progrès », a déclaré Murphy.

« J’exhorte l’administration à terminer le travail et à retenir la totalité des 320 millions de dollars… jusqu’à ce que le bilan de l’Égypte en matière de droits de l’homme et de démocratie s’améliore », a-t-il déclaré.

Sur les 85 millions de dollars retenus à l’Égypte, 55 millions seront redirigés vers Taiwan et les 30 millions restants vers le Liban, selon une lettre du Département d’État américain adressée aux comités du Congrès concernant le financement militaire étranger.

L’ambassade égyptienne à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Mardi, devant le Sénat américain, Murphy a déclaré que l’Égypte avait emprisonné plus de prisonniers politiques qu’elle n’en avait libéré depuis 2022.

« L’Égypte a libéré plus de 1 600 prisonniers politiques depuis début 2022. C’est une bonne nouvelle », a déclaré Murphy.

« Durant la même période, ils ont emprisonné 5 000 personnes supplémentaires. Ainsi, pour chaque prisonnier politique libéré par l’Égypte, trois autres sont emprisonnés. C’est un pas en avant et trois pas en arrière », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas le genre de ‘progrès clair et constant’ en matière de libération des prisonniers politiques qu’exige la loi. L’administration a eu raison de retenir les 85 millions de dollars.

Les groupes de défense des droits humains accusent depuis longtemps l’Égypte de violations généralisées des droits humains sous le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi, notamment de torture et de disparitions forcées.

Les autorités égyptiennes ont pris certaines mesures depuis fin 2021 qui, selon elles, visent à protéger les droits, notamment en lançant une stratégie en matière de droits humains et en mettant fin à l’état d’urgence, mais les critiques ont rejeté ces mesures comme étant largement cosmétiques.

Certains détenus de premier plan ont été graciés ou libérés, mais les militants affirment que les nouvelles détentions ont dépassé le nombre de libérations et que des milliers de prisonniers politiques restent en prison, avec des restrictions à la liberté d’expression plus strictes que jamais.

Pendant des décennies, les États-Unis ont fourni à l’Égypte environ 1,3 milliard de dollars par an d’aide militaire pour acheter des systèmes et des services d’armes américains. Plus récemment, le Congrès américain a soumis certaines aides à l’Égypte à des conditions en matière de droits de l’homme.

La suspension annoncée de l’aide militaire est significative, a déclaré Seth Binder du groupe de défense des droits Project on Middle East Democracy.

« Mais si l’administration retient moins que ce qu’elle a fait au cours des deux dernières années, elle dirait en substance à al-Sissi qu’elle pense que le gouvernement égyptien a amélioré son bilan en matière de droits, ce qui n’est tout simplement pas vrai », a déclaré Binder.

En vertu de la loi américaine, une aide militaire de 85 millions de dollars est conditionnelle à ce que l’Égypte « fasse des progrès clairs et constants dans la libération des prisonniers politiques, en garantissant aux détenus une procédure légale régulière et en empêchant l’intimidation et le harcèlement des citoyens américains ».

Ces conditions ne peuvent être levées par le pouvoir exécutif.

Un montant supplémentaire de 235 millions de dollars est conditionné au respect par l’Égypte des exigences en matière de démocratie et de droits de l’homme. Ces conditions peuvent toutefois être levées si le pouvoir exécutif certifie que cela est dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis.