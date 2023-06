Les États-Unis suspendent leur aide alimentaire à l’Éthiopie après qu’une enquête a révélé un vol d’approvisionnement « généralisé »

L’Agence américaine pour le développement international a annoncé jeudi la suspension de toute aide alimentaire à l’Éthiopie.

Une enquête interne a révélé un vol et un détournement « généralisés et coordonnés » de fournitures destinées à des millions d’habitants souffrant de malnutrition dans cet immense pays d’Afrique de l’Est.

« Notre intention est de reprendre immédiatement l’assistance alimentaire une fois que nous aurons confiance dans l’intégrité des systèmes de livraison pour fournir de l’aide à ses destinataires », indique un communiqué de l’agence.

L’Agence des États-Unis pour le développement international a déclaré jeudi qu’elle avait suspendu toute aide alimentaire à l’Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, après qu’une enquête interne a révélé que des dons de nourriture destinés à des millions de personnes affamées étaient détournés à grande échelle.

Bien que la déclaration de l’agence n’ait pas précisé qui était responsable du vol, la directrice de l’agence, Samantha Power, lors d’un exposé devant la commission sénatoriale des relations étrangères au début du printemps sur les premières découvertes de vols massifs d’aide alimentaire dans la région du nord du Tigré en Éthiopie, a déclaré que le vol semblait » impliquent une collusion entre les parties des deux côtés » dans un conflit gouvernemental avec des opposants là-bas.

À l’époque, Power a qualifié le retard de son agence à détecter le vol d’aide « généralisé et coordonné » là-bas « une défaillance systémique » de son agence.

L’AGENCE DE SECOURS ALIMENTAIRE DES NATIONS UNIES SUSPEND LES LIVRAISONS D’AIDE À LA RÉGION DU TIGRÉ NORD EN ÉTHIOPIE

Les États-Unis sont le plus grand donateur de l’Éthiopie, fournissant 1,8 milliard de dollars d’aide humanitaire, y compris une aide alimentaire, au cours de l’exercice 2022. Au total, 20 millions de personnes en Éthiopie dépendent de l’aide en raison du conflit et de la sécheresse, sur une population totale d’environ 120 millions.

Un responsable de l’USAID, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat compte tenu de l’enquête en cours, a déclaré que l’agence de développement américaine fournissait toujours d’autres aides en Éthiopie, notamment des repas pour les enfants souffrant de malnutrition, malgré la suspension de la livraison de l’aide alimentaire.

« Notre intention est de reprendre immédiatement l’assistance alimentaire une fois que nous aurons confiance dans l’intégrité des systèmes de livraison pour fournir de l’aide à ses destinataires », a déclaré l’agence dans un communiqué.

Une note interne préparée par un groupe de donateurs humanitaires et vue par l’Associated Press a également souligné l’implication du gouvernement fédéral éthiopien dans le détournement de l’aide alimentaire.

« Le programme semble être orchestré par des entités gouvernementales fédérales et régionales éthiopiennes, avec des unités militaires à travers le pays bénéficiant de l’aide humanitaire », indique le document du Groupe des donateurs humanitaires et de résilience, qui comprend des partenaires bilatéraux et multilatéraux.

Dans une déclaration conjointe avec l’USAID, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a parlé de « révélations profondément préoccupantes » et a déclaré qu’il enquêtait avec les États-Unis « afin que les auteurs de tels détournements soient tenus responsables ». Il s’est engagé à des réformes pour protéger l’aide future contre le vol.

Le document indique que les membres du personnel de l’USAID ont lancé des visites d’inspection de 63 minoteries dans sept des neuf régions d’Éthiopie depuis mars. Ils ont été témoins d’un « détournement important de produits alimentaires humanitaires financés par l’USAID » aux côtés de denrées alimentaires données par la France, le Japon et l’Ukraine, selon le rapport des donateurs.

L’annonce de l’USAID intervient après que l’USAID et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies ont déclaré le mois dernier qu’ils avaient suspendu leur aide à la région du nord du Tigré en Éthiopie pendant qu’ils enquêtaient sur des allégations de vol d’aide alimentaire, qui avaient été signalées pour la première fois par l’AP en avril.

La région du Tigré a été le centre d’un conflit dévastateur de deux ans qui s’est terminé en novembre et a laissé 5,4 millions d’habitants sur 6 millions dépendre de l’aide humanitaire.

Un document de l’USAID du 3 mai indique que ses enquêteurs ont découvert 2 000 tonnes métriques de blé de marque USAID – assez pour nourrir 134 000 personnes pendant un mois – à vendre sur un marché de la ville de Shire, dans le Tigré, en mars. Les enquêteurs ont également trouvé des céréales de l’USAID à vendre ailleurs dans la région, selon le document.

L’aide alimentaire étant suspendue dans la région, les médecins du Tigré ont signalé une augmentation alarmante de la faim. Les cas de malnutrition infantile ont augmenté de 28 % de mars à avril à l’hôpital phare de la région, Ayder, à Mekelle, la capitale provinciale, tandis qu’à l’hôpital d’Axum, ils ont augmenté de 96 % au cours de la même période, selon les données sur les admissions examinées par l’AP.

LE PM ÉTHIOPIEN ANNONCE UNE SENSIBILISATION AU GROUPE REBELLE INTERDIT À OROMIA

Simret Niguse, pédiatre à Ayder, a déclaré que sept enfants sont morts de malnutrition aiguë à l’hôpital le mois dernier. Parmi eux, un bébé de 6 mois dont la mère ne pouvait pas produire de lait « à cause de la faim », a-t-elle déclaré.

L’ambassadrice par intérim des États-Unis en Éthiopie, Tracey Ann Jacobson, et Mike Hammer, l’envoyé spécial américain dans la Corne de l’Afrique, ont visité le Tigré cette semaine. Le président par intérim de la région, Getachew Reda, a déclaré avoir discuté avec eux des allégations de détournement d’aide.

Témoignant devant des sénateurs au sujet de l’enquête fin avril, Power a déclaré que les combats avaient empêché l’équipe d’intervention en cas de catastrophe de l’USAID d’accéder à la région, ce qui a privé l’agence de la surveillance qu’elle aurait exercée sur les lieux, a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous savons que nous vous devons … non seulement de rendre compte de ce qui s’est passé, mais aussi d’instaurer des garanties supplémentaires », a déclaré Power aux sénateurs.