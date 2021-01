WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a suspendu temporairement plusieurs grandes ventes d’armes à l’étranger initiées par l’ancien président Donald Trump.

Les responsables affirment que parmi les accords suspendus, il y a un transfert massif de 23 milliards de dollars de chasseurs furtifs F-35 vers les Émirats arabes unis. Cette vente et plusieurs autres achats massifs d’armements américains par les pays arabes du Golfe avaient été durement critiqués par les démocrates au Congrès. Les fonctionnaires n’ont pas identifié les autres ventes qui avaient été temporairement interrompues.

La nouvelle administration examine les ventes mais n’a pas déterminé si elles passeront réellement, a déclaré le département d’État. Il a appelé la pause «une action administrative de routine» que la plupart des nouvelles administrations prennent avec des ventes d’armes à grande échelle.

« Le département suspend temporairement la mise en œuvre de certains transferts et ventes de défense américains en attente dans le cadre des ventes militaires étrangères et des ventes commerciales directes pour permettre aux nouveaux dirigeants de les examiner », a déclaré le département.

« Il s’agit d’une action administrative de routine typique de la plupart des transitions et démontre l’engagement de l’Administration en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance, ainsi que de garantir que les ventes d’armes américaines répondent à nos objectifs stratégiques de construction de partenaires de sécurité plus forts, interopérables et plus compétents », a-t-il déclaré. .

Au cours de ses derniers mois, l’administration Trump a autorisé des dizaines de milliards de dollars de nouvelles ventes d’armes, notamment en annonçant son intention d’envoyer 50 F-35 aux EAU. Cette annonce est intervenue peu de temps après que Trump a perdu les élections du 6 novembre contre l’actuel président Joe Biden et a suivi la signature des accords d’Abraham entre Israël, Bahreïn et les Émirats arabes unis, en vertu desquels les États arabes ont accepté de normaliser leurs relations avec Israël.

Les critiques du Congrès ont exprimé leur désapprobation face à de telles ventes, y compris un accord majeur avec l’Arabie saoudite, que le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, a fait passer après avoir contourné les législateurs en déclarant qu’une urgence l’exigeait. Les critiques ont allégué que les armes pourraient être utilisées pour poursuivre la guerre de l’Arabie saoudite au Yémen, qui est le pays de l’une des pires crises humanitaires au monde.

Moins d’un mois après l’annonce de la vente du 10 novembre aux Émirats arabes unis, un effort pour bloquer l’accord a échoué au Sénat, qui n’a pas réussi à l’arrêter.

Les sénateurs ont soutenu que la vente de l’équipement de défense s’était déroulée trop rapidement et avec trop de questions. L’administration l’a présenté comme un moyen de dissuader l’Iran, mais les EAU seraient devenus la première nation arabe – et seulement le deuxième pays du Moyen-Orient, après Israël – à posséder les avions de combat furtifs.