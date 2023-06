Les États-Unis suspendent les nominations d’asile dans une ville frontalière du Texas après des rapports d’extorsion

Les États-Unis ont suspendu les rendez-vous en ligne aux postes frontaliers à Nuevo Laredo.

Selon certaines informations, les migrants sont victimes d’extorsion de la part de gangs criminels.

Les États-Unis proposent 1 250 rendez-vous par jour.

Les rendez-vous d’asile américains à un poste frontalier dangereux entre le Texas et le Mexique ne peuvent plus être programmés via une application en ligne à la suite d’informations selon lesquelles des migrants sont victimes d’extorsion au Mexique.

Les défenseurs des migrants dans la ville mexicaine de Nuevo Laredo, juste de l’autre côté de la frontière avec Laredo, ont été informés de la suspension par un responsable consulaire américain, selon un message du 2 juin examiné par Reuters.

Aucune raison du changement n’a été indiquée.

Un site Web pour l’application, appelé CBP One, ne répertorie plus Laredo comme une ville où les demandeurs d’asile peuvent prendre rendez-vous.

Nuevo Laredo est connu depuis longtemps pour les enlèvements et l’extorsion généralisés de migrants.

Le US Customs and Border Protection (CBP) n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les nominations sont un élément clé d’un système frontalier mis en place par le président américain Joe Biden le mois dernier lorsque les restrictions de l’ère Covid connues sous le nom de Titre 42 ont expiré.

L’administration de Biden a ouvert des voies légales, y compris via l’application, tout en mettant en œuvre une nouvelle réglementation stricte qui pourrait refuser l’asile à de nombreux migrants traversant illégalement la frontière.

Les défenseurs et certains démocrates soutiennent que les migrants ne devraient pas être contraints d’attendre dans des conditions dangereuses dans le nord du Mexique, d’autant plus que la demande dépasse les 1 250 rendez-vous CBP One disponibles par jour.

La suspension a été signalée pour la première fois par l’Associated Press.

Les migrants, la plupart d’Haïti, se préparent à quitter un camp de base vers le tristement célèbre Darien Gap lors de leur voyage vers les États-Unis à Las Tekas, en Colombie. Getty Images PHOTO : John Moore, Getty Images

Dernièrement, des groupes criminels de Nuevo Laredo auraient exigé le paiement des migrants se dirigeant vers le port d’entrée, y compris ceux avec des rendez-vous CBP One, selon un rapport de mai du Strauss Center de l’Université du Texas à Austin.

Un avocat de Nuevo Laredo, qui a requis l’anonymat en raison de craintes pour la sécurité, a déclaré que les criminels avaient exigé jusqu’à 500 dollars par personne.

Human Rights First a enregistré plus de 13 000 signalements d’attaques violentes contre des migrants au Mexique en 2021 et 2022.