Les États-Unis suspendent les droits de douane sur les exportations britanniques imposés sur le naissain Airbus-Boeing

Les États-Unis suspendront les tarifs de rétorsion sur les produits britanniques pris dans le différend de longue date sur l’aide illégale à Boeing et Airbus afin de stimuler le programme commercial britannique après le Brexit.

La suspension tarifaire durera quatre mois pour « se concentrer sur la négociation d’un règlement équilibré des différends », a déclaré jeudi le gouvernement.

La décision signifie que des produits tels que le whisky écossais, les biscuits et la crème caillée peuvent être importés aux États-Unis depuis la Grande-Bretagne sans être soumis à un droit supplémentaire de 25 pc.

La suppression des droits de douane sur le commerce entre le Royaume-Uni et les États-Unis a été une priorité pour le gouvernement de Boris Johnson alors qu’il cherche un accord commercial plus large avec l’administration du président Biden.

La Grande-Bretagne a unilatéralement baissé les droits de douane sur certains produits américains indéfiniment en janvier dans le but de réduire les tensions commerciales, mais l’ancienne administration Trump n’a pas rendu la pareille.

Le recul temporaire des États-Unis pourrait aider à résoudre une partie du différend de l’Organisation mondiale du commerce sur l’aide à Boeing et Airbus, qui a abouti à des tarifs autorisés par l’OMC visant près de 12 milliards de dollars de commerce transatlantique.

Le différend, qui dure depuis 17 ans, implique les États-Unis et les quatre pays européens qui fabriquent des avions et des pièces Airbus – l’Allemagne, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Il n’était pas immédiatement clair si l’administration Biden accepterait également de suspendre temporairement ses tarifs sur les produits de l’UE ciblés par l’administration Trump pour représailles dans le différend.

En novembre, l’UE a annoncé des tarifs visant 4 milliards de dollars d’avions Boeing et de produits américains, notamment des spiritueux, des noix et des tracteurs, dans le cadre d’une escalade directe contre les États-Unis.

Pour leur part, les États-Unis ont imposé des prélèvements sur 7,5 milliards de dollars de produits de l’UE à partir de 2019.

Bien que la Commission européenne ait demandé à plusieurs reprises aux États-Unis une suspension de six mois des droits de douane pour négocier un règlement, l’ancien représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, a refusé de le faire et a encore augmenté les droits de douane sur les produits de l’UE dans l’un de ses derniers actes en fonction.

Le Royaume-Uni a déclaré que la dernière initiative était une «étape audacieuse et conjointe» vers la résolution de l’un des problèmes les plus anciens à l’OMC.

Le communiqué indiquait également que le Royaume-Uni et les États-Unis se concentreraient sur «la résolution des défis posés par les nouveaux venus sur le marché de l’aviation civile en provenance d’économies non marchandes, comme la Chine».