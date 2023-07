Les États-Unis suspendent le financement du laboratoire de Wuhan – RT World News

L’installation chinoise a été au centre d’une théorie affirmant qu’elle était la source de Covid-19, malgré le manque de preuves

Le département américain de la Santé et des Services sociaux a suspendu tout financement de l’Institut de virologie de Wuhan dans le but de supprimer définitivement le financement du laboratoire, a confirmé mardi un porte-parole du HHS. L’installation a été accusée par de nombreuses personnes à Washington d’avoir libéré le Covid-19 dans le monde malgré le manque de preuves.

Cette décision vise à garantir à l’institut « ne reçoit pas un autre dollar de financement fédéral», a déclaré le porte-parole dans un communiqué, citant le prétendu manquement du laboratoire à fournir les informations demandées par les National Institutes of Health concernant les problèmes de conformité aux protocoles américains de biosécurité.

La suspension du financement de l’institut était «nécessaires pour atténuer tout risque potentiel pour la santé publique», a écrit un responsable du HHS dans la note de service de l’agence concernant la réduction du financement.















L’institut a été informé lundi de la suspension, ce qui le rendra inéligible aux futures subventions et contrats fédéraux, et lui interdit de faire des affaires avec les États-Unis. Une enquête de dix mois menée par le HHS a révélé que le laboratoire était «n’est pas conforme à la réglementation fédérale et n’est pas actuellement responsable.”

L’institut n’a reçu aucun argent du NIH depuis juillet 2020, selon le HHS. Elle n’a pas publié de réponse publique mais peut contester la suspension et l’exclusion. Pékin a nié à plusieurs reprises que l’installation était à l’origine de l’épidémie de Covid-19.

Les républicains de la Chambre, dont beaucoup pensent que les recherches du laboratoire sur les coronavirus de chauve-souris étaient à l’origine de Covid-19, ont excorié l’administration Biden pour avoir traîné les pieds sur la décision. Le Congrès avait voté pour interdire tout financement supplémentaire à l’institut en juillet dernier.

« Ils ne méritent aucun crédit pour avoir finalement fait ce que les preuves et les faits exigeaient. C’est scandaleux qu’il leur ait fallu si longtemps. Le HHS doit maintenant envisager une exclusion similaire pour EcoHealth Alliance,» Cathy McMorris, présidente du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre, a déclaré aux journalistes mercredi.

EcoHealth Alliance s’est associée au laboratoire de Wuhan pour mener une enquête controversée « gain de fonction» recherche pour rendre les coronavirus de chauve-souris plus infectieux – recherche qui était à l’époque illégale aux États-Unis. Il a ensuite tenté de dissimuler la nature de cette recherche au public, bien que son président, Peter Daszak, ait nié que la recherche en question constituait un gain de fonction ou posait un danger pour l’homme.

Les républicains du Congrès ont conclu dans un rapport d’octobre que «preuves substantielles» a souligné une fuite de laboratoire dans les installations de Wuhan comme source du SRAS-CoV-2, le virus responsable de Covid-19. Un rapport du renseignement américain publié le mois dernier a simplement fait allusion à des problèmes de sécurité avec le laboratoire tout en reconnaissant qu’il n’y avait aucune preuve suggérant qu’il était la source du virus.