Les États-Unis suspendent le financement de l’agence des Nations Unies pour les Palestiniens après avoir affirmé que des membres de son personnel étaient impliqués dans l’attaque du Hamas

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a licencié un certain nombre de ses employés à Gaza soupçonnés d’avoir participé à l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas et d’autres militants dans le sud d’Israël, a déclaré son directeur le 26 janvier, incitant les États-Unis – le plus grand donateur de l’agence – suspendre temporairement son financement.

L’agence, connue sous son acronyme UNRWA, est la principale agence fournissant une aide à la population de Gaza dans le contexte du désastre humanitaire provoqué par l’offensive israélienne contre le Hamas à Gaza, déclenchée par l’attaque du 7 octobre. Les responsables de l’UNRWA n’ont fait aucun commentaire sur l’impact que l’arrêt du financement américain aurait sur ses opérations.

Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré avoir résilié les contrats de « plusieurs » employés et ordonné une enquête après qu’Israël ait fourni des informations alléguant qu’ils avaient joué un rôle dans l’attaque. Le Département d’État américain a déclaré qu’il y avait des allégations contre 12 employés. L’UNRWA compte 13 000 employés à Gaza, presque tous des Palestiniens, allant des enseignants des écoles gérées par l’agence aux médecins, au personnel médical et aux travailleurs humanitaires.

Dans un communiqué, M. Lazzarini a qualifié ces allégations de « choquantes » et a déclaré que tout employé « impliqué dans des actes de terrorisme sera tenu responsable, y compris par le biais de poursuites pénales ».

Il n’a pas précisé quel était le rôle présumé des membres du personnel dans les attaques. Lors de cette attaque surprise sans précédent, les combattants du Hamas ont franchi la barrière de sécurité entourant Gaza et ont pris d’assaut les communautés israéliennes voisines, tuant environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en kidnappant quelque 250. D’autres militants se sont joints au déchaînement.

« L’UNRWA réitère sa condamnation dans les termes les plus fermes possibles des odieuses attaques du 7 octobre » et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages israéliens, a déclaré M. Lazzarini.

Quelles sont les conséquences globales de deux fronts de guerre ? | Expliqué

Depuis le début de la guerre, l’assaut israélien a tué plus de 26 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 64 400 autres, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza le 26 janvier. Le ministère ne fait pas de différence entre les combattants et les civils dans son bilan. Plus de 150 employés de l’UNWRA figurent parmi les personnes tuées – le bilan le plus élevé que l’organisation mondiale ait connu dans un conflit – et un certain nombre d’abris de l’ONU ont été touchés par des bombardements.

Plus de 1,7 millions des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été chassés de leurs foyers par la guerre – et des centaines de milliers d’entre eux se sont entassés dans des écoles et d’autres abris gérés par l’UNRWA.

Le bouclage presque complet de Gaza par Israël a laissé la quasi-totalité de la population dépendante d’un filet d’aide internationale capable d’entrer sur le territoire chaque jour. Les responsables de l’ONU affirment qu’environ un quart de la population est désormais confrontée à la famine.

Le Département d’État américain s’est dit « extrêmement troublé » par les allégations contre le personnel de l’UNRWA et a temporairement suspendu le financement supplémentaire de l’agence. Les États-Unis sont le plus grand donateur de l’agence, lui fournissant 340 millions de dollars en 2022 et plusieurs centaines de millions en 2023.

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré qu’un examen indépendant « urgent et complet » de l’agence serait mené.

Lire aussi | Blinken demande à nouveau à Israël de protéger les civils après l’attaque d’un abri de l’ONU

L’UNRWA a été créé pour prendre en charge des millions de Palestiniens à travers le Moyen-Orient dont les familles ont fui ou ont été forcées de quitter leurs propriétés à l’intérieur de ce qui est Israël pendant la guerre qui a entouré la création d’Israël en 1948. Israël rejette le retour des réfugiés sur leurs anciennes terres.

Les responsables israéliens et leurs alliés – y compris au Congrès américain – affirment fréquemment que l’UNRWA autorise l’enseignement de l’incitation anti-israélienne dans ses centaines d’écoles et que certains de ses employés collaborent avec le Hamas. L’administration Trump a suspendu le financement de l’agence en 2018, mais le président Joe Biden l’a rétabli.

Les partisans de l’agence affirment que ces allégations visent à atténuer le problème des réfugiés, qui persiste depuis longtemps. La semaine dernière, M. Lazzarini a déclaré qu’il nommerait une entité indépendante pour examiner les allégations – à la fois « ce qui est vrai ou faux » et « ce qui est politiquement motivé ». Il a également déclaré que ces accusations nuisaient aux opérations déjà tendues de l’agence.

Des milliers de Palestiniens ont fui la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, le 26 janvier, alors que les combats entre les militants du Hamas et les forces israéliennes s’intensifiaient. Des familles ont été vues se déplaçant à pied sur les routes, transportant leurs biens alors que la fumée remplissait le ciel au-dessus d’elles.

Vendredi également, l’armée israélienne a ordonné aux habitants de trois quartiers de Khan Younis et du camp de réfugiés de la ville d’évacuer vers une zone côtière. L’armée a déclaré que ses troupes étaient engagées dans des combats urbains rapprochés avec les combattants du Hamas autour de la ville.

Pourquoi les conflits se propagent-ils en Asie occidentale ? | Expliqué

Le camp de Khan Younis, comme d’autres à Gaza, a été initialement installé par des Palestiniens qui ont fui ou ont été chassés de leurs foyers pendant la guerre de 1948 entourant la création d’Israël et a depuis été construit en un quartier urbanisé. Le chef du Hamas à Gaza, Yehya Sinwar, et le commandant de la branche militaire du groupe, Mohammed Deif, ont tous deux grandi dans le camp de réfugiés de Khan Younis.

Dans le centre de Gaza, l’autre principal foyer de l’offensive israélienne actuellement, les frappes aériennes israéliennes sur le camp de réfugiés urbain de Nuseirat ont tué pendant la nuit au moins 15 personnes, dont un bébé de 5 mois, un PA a déclaré un journaliste de l’hôpital où les blessés ont été transportés.

Les combats intenses ont eu lieu alors que le plus haut tribunal des Nations Unies a ordonné à Israël de faire tout son possible pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide à Gaza. Mais la Cour internationale de Justice n’a pas ordonné, le 26 janvier, de mettre fin à l’offensive militaire. L’Afrique du Sud a accusé Israël de génocide dans son offensive, et le tribunal a rejeté une demande d’Israël, qui rejette l’accusation, visant à ce que l’affaire soit rejetée.

Les groupes humanitaires ont eu du mal à acheminer de la nourriture, des médicaments et d’autres fournitures au nord de Gaza, où l’invasion terrestre d’Israël a d’abord visé et où Israël affirme avoir désormais un large contrôle.

Lire aussi | Le Qatar, médiateur clé dans les négociations sensibles entre Israël et le Hamas, s’en prend à Netanyahu pour ses remarques critiques

Uday Samir, un homme de 23 ans originaire de la ville de Gaza, a déclaré que de nombreux aliments de base tels que la farine, les lentilles et le riz sont désormais introuvables dans la ville.

“Maintenant, ce qui est disponible, ce sont des aliments pour animaux”, a déclaré M. Samir. “Nous le broyons et le cuisons.”

Toutes les fournitures entrent à Gaza, dans le sud, soit par le poste frontière de Rafah, sous contrôle égyptien, soit par le poste frontière israélien de Kerem Shalom. Les groupes humanitaires affirment que les combats et les restrictions israéliennes ont rendu difficiles les livraisons vers le nord. Lorsque les convois voyagent vers le nord, les provisions sont souvent récupérées par des Palestiniens affamés avant que les camions n’atteignent leur destination.

Il s’agit d’un article Premium disponible exclusivement pour nos abonnés. Pour lire plus de 250 articles premium de ce type chaque mois

Vous avez épuisé votre limite d’articles gratuits. Veuillez soutenir un journalisme de qualité.

Vous avez épuisé votre limite d’articles gratuits. Veuillez soutenir un journalisme de qualité.

X Tu as lu data.cm.views hors de data.cm.maxViews articles gratuits.