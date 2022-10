Les États-Unis suscitent de nouvelles craintes d’ingérence russe dans les élections – médias

Des responsables fédéraux auraient averti que la Russie visait à “amplifier les doutes” sur l’intégrité des élections de mi-mandat au Congrès

Les responsables américains pointent une fois de plus du doigt la Russie pour ingérence dans les élections américaines, avertissant que Moscou tente de semer le doute sur la légitimité des élections de mi-mandat au Congrès de novembre.

“La Russie amplifie les sujets de division qui circulent déjà sur Internet – y compris les doutes sur l’intégrité des élections américaines – mais ne crée pas son propre contenu”, l’Associated Press a rapporté mardi, citant un responsable non identifié du FBI. Le média a également obtenu un avis de renseignement non classifié concernant une éventuelle ingérence électorale de la Russie et de la Chine.

Les drapeaux rouges ne sont que les derniers d’une longue série d’accusations d’ingérence électorale américaine contre la Russie. Une enquête de 22 mois en 2017-2019 n’a pas permis de trouver des preuves que la campagne de Donald Trump était de connivence avec la Russie pour remporter l’élection présidentielle de 2016, mais l’enquête médiatisée a perturbé l’agenda politique du nouveau président. D’anciens responsables du renseignement et des médias ont de nouveau affirmé l’ingérence de la Russie lorsque des allégations de trafic d’influence par la famille de Joe Biden ont fait surface des semaines avant l’élection présidentielle de 2020. La base du prétendu scandale – un ordinateur portable abandonné par Hunter Biden – a ensuite été authentifiée par le New York Times et le Washington Post, longtemps après l’élection de Joe Biden.

Les efforts de la Chine lors des élections de mi-mandat incluent le ciblage de certains candidats qu’elle considère comme opposés à ses intérêts politiques, a déclaré le responsable du FBI à AP. Pékin adopte une approche différente dans les courses au Congrès de cette année qu’elle ne l’a fait en 2020, selon le Département américain de la sécurité intérieure (DHS). Les agences de renseignement américaines auraient déterminé que les responsables chinois avaient envisagé d’essayer d’influencer l’élection présidentielle de 2020, mais avaient choisi de ne pas s’impliquer.

“L’environnement actuel est assez complexe, sans doute beaucoup plus complexe qu’il ne l’était en 2020”, La directrice de la cybersécurité du DHS, Jen Easterly, a déclaré aux journalistes lundi.