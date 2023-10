Les États-Unis surveillent les menaces intérieures au milieu de l’attaque à Gaza

Et à Washington, les républicains ont subi une pression croissante pour élire un nouveau président pour remplacer le leader déchu Kevin McCarthy, craignant que ce vide n’empêche le Congrès d’approuver davantage d’aide à Israël.

Des Palestiniens inspectent les dégâts causés à une mosquée et à leurs maisons dans la ville de Gaza suite aux frappes aériennes israéliennes de lundi. Crédit: Getty

Dans le New Hampshire, l’ancien président Donald Trump a profité d’un événement de campagne pour réitérer ses appels en faveur d’une interdiction de voyager aux États-Unis pour les résidents des « pays touchés par le terrorisme », à l’instar de l’interdiction de voyager anti-musulmane qu’il avait préconisée pendant son mandat.

Mais il a également dénoncé la guerre interne républicaine qui a conduit à sa destitution historique la semaine dernière, et n’a pas exclu la possibilité d’un retour si son parti ne parvenait pas à trouver rapidement un président lors de sa réunion de mardi (mercredi AEDT).

« Je permettrai à la conférence de prendre n’importe quelle décision », a répondu McCarthy lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de se présenter à son ancien poste, un changement notable par rapport à la semaine dernière lorsqu’il avait déclaré qu’il ne chercherait pas à revenir.

L’attaque sur plusieurs fronts du Hamas, aérienne, terrestre et maritime, a jusqu’à présent tué au moins 900 personnes et des milliers d’autres ont été blessées ou prises en otages.

Alors que les images des atrocités étaient diffusées sur les réseaux câblés américains ce week-end, Biden a promis un « soutien solide et inébranlable » à Israël et a déclaré que le pays « a le droit de se défendre et de défendre son peuple ». Arrêt complet ».