Les États-Unis surveillent les activités spatiales de la Chine pour les risques potentiels

BEIJING (AP) – Les États-Unis surveillent de près les activités chinoises qui menacent potentiellement les actifs américains dans l’espace alors que les débris s’accumulent rapidement en orbite terrestre basse, a déclaré vendredi le chef des opérations militaires américaines dans l’espace.

Le commandant de l’US Space Command Army, le général James Dickinson, a également applaudi l’adoption écrasante aux Nations Unies d’une résolution interdisant aux pays de mener des tests antisatellites à ascension directe qui créent de vastes champs de débris spatiaux, qui mettent en danger les satellites et les stations spatiales.

Sur les quatre pays qui ont mené de tels tests ASAT, les États-Unis ont été le seul à voter pour, tandis que la Chine et la Russie ont voté non et l’Inde s’est abstenue.

“Nous ne pouvons pas continuer à contribuer aux débris que nous trouvons dans le domaine spatial”, a déclaré Dickinson lors d’une conférence de presse téléphonique avec des journalistes en Asie. La plupart de ces débris se trouvent sur une orbite terrestre basse cruciale, qui est devenue “congestionnée, compétitive et contestée”, a-t-il déclaré.

Même de minuscules éclats de métal peuvent constituer un danger et le nombre d’objets augmente de manière effrénée. Le Space Command suit désormais plus de 48 000 en orbite proche de la Terre, y compris des satellites, des télescopes, des stations spatiales et des débris de toutes tailles, contre 25 000 il y a à peine trois ans, a déclaré Dickinson.

La Chine est devenue en 2003 le troisième gouvernement à envoyer seul un astronaute en orbite après l’ex-Union soviétique et les États-Unis. Son programme n’a cessé de progresser depuis.

Le programme spatial chinois a suscité de rares critiques internationales après avoir effectué un test inopiné en 2007 au cours duquel il a utilisé un missile pour faire exploser un ancien satellite chinois, créant des débris qui continuent de représenter un danger.

Pékin estime que “l’espace est un élément très important non seulement pour leur environnement économique ou économique mondial, mais aussi pour l’environnement militaire, nous continuons donc à surveiller cela de très près alors qu’ils continuent d’augmenter leurs capacités”, a déclaré Dickinson.

Le programme chinois secret est dirigé par la branche militaire du Parti communiste au pouvoir, l’Armée populaire de libération, l’empêchant de participer à la Station spatiale internationale ou de s’engager dans la plupart des formes de coopération avec la NASA.

Procédant avec peu d’aide extérieure, la Chine a lancé le mois dernier le dernier des trois modules de sa propre station spatiale, qui a brièvement accueilli six astronautes chinois dans l’espace lors d’un roulement de l’équipage de trois personnes. Il a également des rovers sur la Lune et sur Mars et prévoit une mission lunaire avec équipage dans le futur.

Avec les fortes tensions américano-chinoises sur Taïwan, la mer de Chine méridionale, le commerce et la technologie, l’espace devient de plus en plus un point d’éclair potentiel. En outre, le Pentagone a publié la semaine dernière un rapport annuel sur la sécurité de la Chine qui avertissait que Pékin aurait probablement 1 500 ogives nucléaires d’ici 2035, et qu’il n’avait pas précisé comment il prévoyait de les utiliser.

La Chine continue de “construire des capacités qui, très franchement, mettent en danger la plupart de nos actifs dans le domaine spatial”, a déclaré Dickinson.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a en outre montré que l’espace est un « domaine contesté qui doit être protégé. C’est un rôle que nous, à l’US Space Command, prenons très au sérieux », a-t-il déclaré.

“Je suis sérieusement concentré sur notre défi de rythme, la Chine”, a déclaré Dickinson, en utilisant une description de Pékin qui est devenue la norme au Pentagone. “La position unifiée de nos alliés et partenaires est essentielle pour contrer la coercition et la subversion qui menacent l’ordre international fondé sur des règles ici dans l’Indo-Pacifique et au-delà”, a déclaré Dickinson.

