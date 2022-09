Les États-Unis « surveillent chaque mouvement de Poutine pour le signe qu’il pourrait lancer une attaque nucléaire au milieu des craintes qu’une frappe puisse survenir à TOUT MOMENT »

On dit que les chefs du renseignement américain surveillent de près Vladimir Poutine pour tout signe qu’il pourrait lancer une attaque nucléaire.

La surveillance du prochain mouvement de Mad Vlad s’est intensifiée alors que le dictateur russe tente de brouiller 300 000 nouveaux conscrits sur la ligne de front pour aider son invasion chaotique de l’Ukraine.

Les États-Unis surveillent de près Vladimir Poutine au milieu des craintes d’une frappe nucléaire Crédit : AFP

Poutine a lancé un avertissement nucléaire à la Grande-Bretagne et à l’Occident et a déclaré “ce n’est pas un bluff” Crédit : AP

Des résidents se tiennent à côté d’un bâtiment détruit à Lysychansk, en Ukraine, alors que la guerre fait rage Crédit : Reuters

Le tyran a lancé un terrifiant avertissement nucléaire à la Grande-Bretagne et à l’Occident la semaine dernière après avoir annoncé la mobilisation des troupes, puis a déclaré : “Ce n’est pas un bluff”.

Les simulacres de référendums de Poutine dans quatre régions ukrainiennes sur l’adhésion à la Russie ont également alimenté les craintes qu’il puisse utiliser le résultat comme excuse pour lancer ses armes nucléaires.

Alors que ses troupes luttent pour reprendre de l’élan en Ukraine, les responsables américains surveillent désormais de près le dirigeant russe frustré et son armée.

Des satellites commerciaux sont utilisés par les chefs du renseignement pour voir si les unités russes en première ligne pourraient se préparer à lancer une bombe nucléaire.

Les chefs du renseignement surveillent également de près la zone russe de Kaliningrad – entre la Pologne et la Lituanie – où le Kremlin stocke des systèmes d’armes à double usage et des missiles hypersoniques, rapporte Politico.

Ces dernières années, la Russie a modernisé ses sites de stockage de missiles dans l’enclave, faisant craindre une éventuelle accumulation nucléaire.

Les craintes que le territoire puisse être utilisé comme site de lancement nucléaire semblent augmenter alors que les sites Web de radars de suivi des vols ont montré plusieurs avions de surveillance électronique RC-135 Rivet Joint de l’US Air Force faisant le tour de la ville cette semaine.

Les États-Unis surveilleront le signe révélateur d’unités de missiles balistiques intercontinentaux mises en alerte ou appelées à des exercices d’entraînement.

Un responsable américain, qui a accès aux renseignements sur les forces nucléaires de Moscou, a déclaré à Politico : “Nous le surveillons de plus près”.

Il y a d’autres signes subtils que Poutine pourrait se préparer à appuyer sur le bouton nucléaire.

Les officiers du renseignement examineront si les unités disposant des moyens de livrer de petites armes nucléaires commencent à se comporter de manière inhabituelle en retirant certaines forces ou certains équipements, mais pas d’autres.

“Nous pourrions penser, ‘hein, c’est un peu différent de la façon dont ils fonctionnent normalement'”, a déclaré le responsable.

“Ils envoient cette seule unité, mais font reculer tous les autres. C’est vraiment différent. C’est étrange”.

Mais tout signal de Mad Vlad d’une attaque nucléaire imminente pourrait arriver trop tard, ont averti les responsables gouvernementaux.

La plupart des avions russes peuvent livrer des armes nucléaires tactiques plus petites, ce qui signifie que les États-Unis pourraient ne jamais savoir si les troupes russes ont remplacé les armes conventionnelles par des bombes nucléaires sur la ligne de front.

On pense que la Russie possède plus de 1 900 ogives nucléaires tactiques.

“C’est tout, des missiles de croisière aux torpilles nucléaires en passant par les bombes à gravité et les missiles balistiques à portée intermédiaire”, a déclaré l’un des responsables à Politico.

Mais il a déclaré que les agences de renseignement étaient convaincues que la Russie ne risquerait pas une guerre totale en lançant une attaque nucléaire massive contre l’Ukraine ou les pays de l’OTAN.

“Ce qu’ils vont faire, c’est utiliser une arme à courte portée. Ils ont des ogives que nous appelons des micro-nucléaires, avec des dizaines à des centaines de tonnes de puissance explosive”, a-t-il déclaré.

“C’est toujours une grosse bombe… vous pouvez vous concentrer sur de très petites cibles tactiques. Vous n’avez pas beaucoup de rayonnement.”

Franklin Miller, un ancien responsable vétéran du Pentagone, a déclaré que Poutine pourrait faire en sorte que les obus nucléaires sortent du stockage de “manière ostentatoire” – ou qu’il puisse quitter le monde avec seulement quelques minutes d’avertissement.

“CONSÉQUENCES CATASTROPHIQUES”

Les États-Unis ont déjà averti Poutine des “conséquences catastrophiques” s’il mettait à exécution sa menace effrayante d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine.

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, les États-Unis “répondront de manière décisive” si le dirigeant russe exécute son avertissement nucléaire.

Sullivan a déclaré que les États-Unis avaient été en contact direct et fréquent avec la Russie pour discuter de la situation en Ukraine et des actions et menaces de Poutine.

Il a déclaré: “Poutine reste déterminé … à anéantir le peuple ukrainien qui, selon lui, n’a pas le droit d’exister.

“Donc, il va continuer à venir et nous devons continuer à venir avec des armes, des munitions, des renseignements et tout le soutien que nous pouvons fournir.”

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a défié la menace nucléaire de Poutine et s’est engagé à reprendre plus de terres après qu’un farceur de 99% aurait voté pour rejoindre la Russie lors de référendums fictifs mardi.

Le président en temps de guerre a déclaré que les élections “criminelles” de la Russie ne changeraient pas les plans de bataille de l’Ukraine.

Dans une allocution peu après la publication des “résultats”, Zelensky a déclaré : “Nous agirons pour protéger notre peuple : à la fois dans la région de Kherson, dans la région de Zaporijia, dans le Donbass, dans les zones actuellement occupées de la région de Kharkiv, et dans la Crimée.

“Cette farce dans le territoire occupé ne peut même pas être qualifiée d’imitation de référendums.

“Et quant au front, je le dirai brièvement et pour l’instant sans détails, même s’ils seront bons : nous avançons et libérons notre terre.”

Les habitants ont été contraints de voter sous la menace d’une arme au cours des cinq derniers jours dans les parties occupées de Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia et Kherson.

Les autorités occidentales ont critiqué le vote, au cours duquel les hommes de main de Poutine ont transporté de manière menaçante les urnes de maison en maison.

Des rapports ont également fait état de soldats russes faisant marcher des résidents vers des bureaux de vote et les regardant voter.

Les résultats – qui, selon les observateurs, sont également susceptibles d’être truqués – seront finalisés dans les prochains jours, mais devraient montrer un soutien écrasant à l’adhésion à la Russie.

Poutine pourrait officiellement annexer les territoires dès vendredi – même si ses forces ne contrôlent pas toutes les quatre régions après une riposte héroïque.

Cela lui permettrait de prétendre que le territoire russe était attaqué – et de lancer une frappe nucléaire terrifiante.