Les États-Unis suivent les sous-variantes d’omicron, mais le rappel devrait protéger

Les États-Unis suivent plusieurs sous-variantes du coronavirus omicron qui échappent plus facilement à l’immunité, mais les nouvelles injections de rappel devraient les protéger, a déclaré mardi un haut responsable de la santé.

Les responsables de la santé surveillent de près les sous-variantes car elles rendent de nombreux traitements inefficaces, a déclaré le Dr Ashish Jha, chef du groupe de travail Covid de la Maison Blanche.

Mais les nouveaux rappels disponibles aux États-Unis devraient offrir un degré de protection beaucoup plus élevé contre les variantes, car ils descendent tous de l’omicron BA.2 ou de l’omicron BA.5, a déclaré Jha aux journalistes à la Maison Blanche.

Les États-Unis ont déployé des boosters mis à jour qui ciblent la variante omicron BA.5 en septembre. Les nouveaux vaccins de Pfizer sont disponibles pour les personnes de 12 ans et plus, tandis que les adultes de 18 ans et plus sont éligibles pour les boosters de Moderna.

Omicron BA.5 est à l’origine d’environ 80 % des nouvelles infections aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Mais d’autres sous-variantes telles que BA.2.75, BA.4.6 et BF.7 font de petites percées, selon les données.

Jha a déclaré que les responsables de la santé s’attendent à ce que les infections augmentent de novembre à janvier. Il a ajouté qu’il est difficile de prédire s’il y aura une poussée majeure car le virus évolue.

Les gens devraient recevoir leur nouveau rappel d’ici Halloween afin d’être protégés au moment où les familles se réunissent pour Thanksgiving, a-t-il déclaré. Mais les personnes qui ont récemment attrapé Covid peuvent attendre trois mois pour obtenir les nouveaux vaccins car l’infection renforce également l’immunité, a-t-il ajouté.

Plus de 11 millions de personnes ont reçu les nouveaux rappels jusqu’à présent, selon les données du CDC. Jha a déclaré qu’il s’attend à ce que davantage de personnes se fassent vacciner ce mois-ci avant la période des fêtes.

Les responsables de la santé américains sont les plus préoccupés par les personnes âgées. Jha a déclaré aux journalistes la semaine dernière que 70% des personnes qui meurent de Covid ont 75 ans et plus. Il a déclaré que la plupart des personnes âgées qui meurent ne sont pas à jour sur leurs vaccins ou ne reçoivent pas de traitement après avoir eu une infection percée.

Plus de 300 personnes meurent encore chaque jour de Covid en moyenne, selon les données du CDC. Jha a déclaré la semaine dernière que les décès étaient inacceptables compte tenu de la grande disponibilité des vaccins et des traitements.

“Si vous êtes à jour de vos vaccins et si vous vous faites soigner si vous avez une infection percée, votre risque de mourir du Covid est désormais proche de zéro”, a déclaré Jha mardi.

Jha a également critiqué le Congrès pour ne pas avoir accepté la demande de 22 milliards de dollars de financement de Covid de la Maison Blanche. L’administration Biden a dû déplacer de l’argent pour trouver des fonds pour stocker les nouveaux rappels.

En conséquence, les États-Unis ne disposent pas d’un stock national adéquat d’équipements de protection individuelle ou de tests Covid, a déclaré Jha.

Les États-Unis n’ont pas d’argent à investir dans le développement de la prochaine génération de vaccins et de traitements, a déclaré Jha. Il a ajouté que la campagne de rappel actuelle a été plus limitée en raison du manque de financement.

“Il ne fait aucun doute que notre réponse a été entravée par ce manque de financement”, a déclaré Jha.