L’AMÉRIQUE a enregistré son jour le plus meurtrier de la pandémie de Covid avec plus de 5 000 morts, tandis que Biden déploie 1 000 soldats dans les centres de vaccination.

Le nouveau record sinistre de 5077 décès continue une vague de décès après la période des vacances, éclipsant le record précédent de 4466 décès, enregistré le 12 janvier.

Le nouveau chiffre qui donne à réfléchir intervient alors que les experts sont déconcertés par une baisse de 50% des nouvelles infections.

Le nombre moyen de nouvelles infections quotidiennes; 121645, soit la moitié de ce qu’elle était au pic de la pandémie le 12 janvier, selon le Mail Online.

Les hospitalisations nationales étaient tombées à 88 668, la première fois qu’elles étaient tombées en dessous de 90 000 depuis le 27 novembre.

La tendance des décès était généralement en retard de plusieurs semaines par rapport aux tendances des cas et des hospitalisations, qui avaient toutes deux diminué au cours des trois dernières semaines.

Pour la première fois depuis Thanksgiving, moins de 90 000 personnes ont été hospitalisées pour Covid, selon les données du projet de suivi Covid.

La baisse des cas et des hospitalisations est survenue alors que le déploiement du vaccin se poursuivait lentement, 8,7% de la population ayant désormais été vaccinée.

Pendant ce temps, le Pentagone a annoncé que plus de 1 100 soldats seraient déployés dans cinq centres de vaccination.

Le déploiement massif d’équipes militaires faisait partie de ce qui serait la première vague de soutien accru de l’armée à la campagne de la Maison Blanche, pour faire vacciner davantage d’Américains contre Covid-19.

Le nouveau président Joe Biden a appelé à la création de 100 centres de vaccination de masse dans tout le pays, dans un délai d’un mois, selon Rapports ABC 11.

Deux des cinq nouvelles équipes militaires ont été envoyées dans des centres de vaccination ouverts en Californie, tandis que trois centres supplémentaires devraient être annoncés prochainement.

L’Agence fédérale de gestion des urgences avait demandé au Pentagone de fournir jusqu’à 10 000 membres de service pour doter 100 centres.

Parmi ces sites utilisés comme centres de vaccination, il y aurait les stades de la ligue NFL.

Une lettre envoyée à Joe Biden par le commissaire de la NFL, Roger Goodell, et obtenue par l’Associated Press, a déclaré que de nombreux stades seraient en mesure de faire avancer rapidement les efforts de vaccination, en raison des offres précédentes de les utiliser comme centres de test et sites électoraux.

«Nous attendons avec intérêt de poursuivre les discussions avec votre administration ainsi qu’avec vos partenaires des gouvernements des États et locaux pour faire avancer cet effort», a écrit Goodell à Biden.

Sept clubs étaient déjà utilisés dans le cadre des efforts de vaccination; Arizona, Atlanta, Baltimore, Caroline, Houston, Miami et Nouvelle-Angleterre.

Le gouverneur Andrew Cuomo a indiqué qu’il élargirait l’admissibilité à la vaccination aux personnes souffrant de comorbidités en moins de quinze jours.

Il envisagerait également d’augmenter de quelques jours la réouverture de la salle à manger intérieure de la ville de New York, a-t-il déclaré lors d’un briefing plus tôt cette semaine, NBC New York a rapporté.

Le gouverneur a déclaré qu’il voulait donner aux hôpitaux une semaine supplémentaire pour encourager les agents de santé de première ligne qui n’avaient pas été vaccinés à le faire.

Ensuite, les doses pour ce groupe seraient réattribuées aux gouvernements locaux; un pivot dans la priorisation devrait commencer le 15 février.