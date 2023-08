Les Etats-Unis soutiennent l’intervention au Niger

Les dirigeants ouest-africains préparent des options militaires pour rétablir le gouvernement déchu de Niamey

Les États-Unis ont déclaré qu’ils soutenaient les efforts de restauration du Niger « ordre constitutionnel » à la suite d’un soulèvement militaire le mois dernier, après que les pays de la région ont déclaré qu’ils allaient activer des troupes pour une éventuelle intervention armée.

Dans un communiqué publié jeudi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington soutenait la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en appelant le gouvernement militaire du Niger à se retirer, soulignant la nécessité d’une stabilité politique et « la cohésion sociale. »

« Nous faisons écho à la condamnation par la CEDEAO de la détention illégale du président Mohamed Bazoum, de sa famille et des membres du gouvernement, ainsi que des conditions inacceptables dans lesquelles ils sont détenus, et appelons à leur libération immédiate », a ajouté le diplomate, faisant référence au chef de l’Etat nigérien déchu.

En savoir plus Les voisins du Niger approuvent une intervention militaire

Alors que Blinken a ajouté que les responsables américains espéraient que la CEDEAO « explorer toutes les options pour la résolution pacifique de la crise », ses commentaires sont intervenus quelques heures seulement après que le bloc ouest-africain a déclaré qu’il commencerait à organiser des forces militaires pour rétablir Bazoum au pouvoir. Le chef a été renversé le mois dernier par des commandants militaires rebelles, qui l’ont depuis placé en détention et ont pris le contrôle du gouvernement nigérien.

« Aucune option n’est retirée de la table, y compris le recours à la force en dernier recours », Le président nigérian Bola Tinubu a déclaré plus tôt jeudi, après avoir accueilli une réunion de la CEDEAO à Abuja. Il ajouta, « J’espère que grâce à nos efforts collectifs, nous pourrons parvenir à une résolution pacifique comme feuille de route pour restaurer la stabilité et la démocratie au Niger. Tout n’est pas encore perdu. »

Plusieurs voisins du Niger ont exigé le rétablissement de l’ancien gouvernement, le président ivoirien Alassane Ouattara condamnant la détention de Bazoum comme une « acte terroriste ». Des responsables nigérians et sénégalais ont fait écho à ces commentaires.

Le nouveau gouvernement militaire de Niamey a défié les demandes de la CEDEAO de libérer le président déchu et de démissionner, promettant de défendre le pays contre toute attaque étrangère. Certains États africains, dont le Mali et le Burkina Faso, se sont alignés sur la junte nigérienne, avertissant qu’ils se retireraient du bloc et « adopter des mesures d’autodéfense en soutien aux forces armées et au peuple nigérien » en cas d’intervention.

EN SAVOIR PLUS: Les États-Unis réduisent l’aide au Niger après le coup d’État

Bien qu’il ne soit pas clair quand la CEDEAO pourrait être prête à lancer une opération militaire ou quels pays participeraient, des responsables occidentaux ont déclaré à l’Associated Press que les dirigeants de la junte nigérienne avaient menacé de tuer Bazoum si le bloc envoyait des troupes, augmentant potentiellement les enjeux de toute tentative d’utilisation forcer.