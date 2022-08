Les États-Unis soutiennent les frappes israéliennes contre les “méchants” à Gaza, selon un émissaire

L’ambassadeur de Washington en Israël a déclaré que le gouvernement américain “soutient pleinement” la récente action militaire à Gaza

L’envoyé américain en Israël, Tom Nides, a déclaré que Washington soutenait totalement la lutte contre “méchants” dans la bande de Gaza, quelques jours après une flambée de violence entre les forces israéliennes et les militants palestiniens dans l’enclave bloquée.

S’adressant à la Treizième chaîne israélienne pour une interview mercredi, Nides a déclaré que le gouvernement américain « au courant de la situation qui se déroule à Gaza » et estime que les dernières opérations israéliennes là-bas la semaine dernière faisaient partie de « une mission importante.

“Ce sont des méchants” a poursuivi l’envoyé, faisant référence aux groupes armés palestiniens, ajoutant que “Nous soutenons le droit d’Israël à se défendre, son droit de prendre les mesures dont il a besoin pour assurer la sécurité de cet endroit, nous soutenons donc pleinement les actions d’Israël.”

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé plusieurs jours de frappes sur Gaza à partir de vendredi dernier, affirmant en grande partie cibler des combattants du Jihad islamique palestinien (JIP), une faction militante accusée d’avoir tiré des roquettes sur Israël. Selon des responsables locaux, quelque 44 Palestiniens ont été tués dans les opérations, dont au moins un jeune enfant.

Lire la suite L’UE admet qu’elle applique deux poids deux mesures à l’Ukraine et à la Palestine

Bien qu’un accord de cessez-le-feu fragile ait été négocié dimanche avec l’aide de médiateurs égyptiens et semble tenir à Gaza, des responsables palestiniens en Cisjordanie ont accusé les forces israéliennes d’avoir tué deux adolescents lors d’affrontements à la suite d’un raid au domicile d’un haut commandant militant plus tôt. cette semaine. Le JIP a condamné les morts et a averti qu’il reprendrait ses volées de roquettes “si l’ennemi ne respecte pas ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord”, bien que les combats n’aient pas encore repris.

L’ambassadeur Nides a poursuivi en disant que la Maison Blanche n’avait pas été informée à l’avance des opérations d’Israël à Gaza, mais a ajouté “Je ne pense pas que nous ayons été surpris.”

“Je ne pense pas qu’on nous l’ait dit à l’avance, mais je pense que nous étions au courant au fur et à mesure que les actions se déroulaient”, dit-il, réitérant à nouveau « Nous avons été assez clairs sur le fait que nous soutenons la sécurité de l’État d’Israël.

Abordant brièvement les négociations pour relancer l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales, Nides a fait écho au ton de plus en plus impatient de la Maison Blanche envers la République islamique, affirmant que “Chaque option est sur la table” contenir la prétendue menace iranienne. Bien que Téhéran ait longtemps insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de développer une bombe, l’envoyé a déclaré “Nous n’allons pas permettre à l’Iran d’avoir l’arme nucléaire” faisant écho aux remarques passées du président américain Joe Biden.